Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

Ricciardo, Zandvoort'taki antrenman sırasında Oscar Piastri'nin kaza yaptığı virajda kaza yaparak elini sakatladı. Elinden ameliyat olan Ricciardo, şu anda yarışamıyor ve yerini Liam Lawson almış durumda. Avustralyalı pilotun en az 1-2 yarış daha kaçıracağı düşünülüyor.

Bu durum, 2022'nin sonunda gridden ayrılmasının ardından AlphaTauri'de koltuk bulduktan sonra bir ivme yakalamak isteyen tecrübeli pilot için kötü bir zamanlama oldu.

Rosberg, Ricciardo'ya Red Bull tarafından AlphaTauri'de kendini gösterme şansı verilse de - özellikle Sergio Perez'in takımdaki geleceğinin mercek altına alındığı bir dönemde - şu anda Milton Keynes takımının Ricciardo'yu Verstappen'in yanındaki koltuğa oturtma kararını vermeyeceğine inanıyor.

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort Fotoğraf: SethVexy

Sky F1 podcast'inde Rosberg, "Daniel için ne kadar şanssız bir durum değil mi? Bu inanılmaz."

"Geri dönmek için bu şansı yakaladı ve garip bir kazada elini kırdı, çok şanssız."

"Christian Horner'dan gelen son haber Danny'nin Katar'a döneceği yönünde. Yani birkaç yarış kaçıracak ve sonra geri dönebilecek, çünkü görünüşe göre eli ciddi bir şekilde kırılmış."

"Bu durumu zorlaştırıyor ama Daniel Red Bull için o kadar değerli ve Red Bull tarafından o kadar seviliyor ki, ona bir şans vermek için kesinlikle sabırlı olacaklardır."

"Ama bence bu kaza, Red Bull'a geçme şansı yerine onun AlphaTauri'de bir yıl daha geçirmesine neden olabilir." dedi.