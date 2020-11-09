Rosberg'in ardından Verstappen, Mercedes için seçenek değil

Verstappen'in Red Bull'la olan uzun vadeli anlaşmasına rağmen kendisinin Mercedes'e geçebileceği uzun yıllardır hep iddia ediliyor.

Ancak Wolff, Mercedes içerisinde yeniden bir rekabet istemediklerini, bu yüzden Hamilton'la Verstappen'in takım arkadaşı olma şanslarının olmadığını söyledi.

Mercedes'te 2017'ye kadar Hamilton ve Nico Rosberg takım arkadaşıydı ve bu isimler arasında zaman zaman pist üstünde temasa kadar giden agresif mücadeleler oldu.

Geçmişte yaşananları gören Wolff, bu yüzden takım içerisinde benzer kavganın tekrar yaşanmasını istemiyor.

Beyond the Grid podcastine konuşan Wolff, "Şu anda bildiklerime göre böyle bir seçenek yok. Nico ve Lewis arasında tam olarak ne oldu asla anlamayacağız. Çocukluktaki karting dönemlerinden gelen, çok uzun zaman öncesine dayanan bir şey vardı."

"Onların arkadaşlığının daha sonra rekabete ve düşmanlığa dönüştü. Bu değişimi anlamak zordu. Her şey 2013'te, ben takıma katıldığımda başladı ve hep daha kötüye gitti."

"Yönetmesi zordu. Takım toplantılarında hep negatif hava oluyordu. Bir noktada artık bu durum kabul edilemez hal aldı. Her şeyi konuştuk ancak düşmanlık devam etti."

"Gerçek şu ki, Bottas'ın gelmesinin ardından böyle bir olay olmadı ve özgürce nefes alabildik." dedi.