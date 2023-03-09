Rosberg'e göre Hamilton emeklilik düşünmüyor

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Yer etkisi dönemine istediğinden oldukça uzak bir başlangıç yapan Mercedes, geçen yılı sadece bir galibiyetle kapatmış ve şampiyonluk mücadelesi veremeyerek sezonu ancak üçüncü bitirebilmişti.

Lewis Hamilton ise istatistiksel olarak en kötü sezonunu geçirmiş, hiç galibiyet ve pole pozisyonu alamayarak şampiyonada altıncı olmuştu.

Tüm bu hayal kırıklıklarının üstüne Mercedes'in yeni sezona yine pek de iyi bir başlangıç yapamaması, birçok kişinin "acaba Hamilton emekli mi olacak" sorusunu sesli bir şekilde dillendirmesine yol açtı.

Hamilton'ı en yakından tanıyan isimlerden Nico Rosberg ise eski takım arkadaşının her şeye rağmen sekizinci şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğini düşünüyor.

Sky F1'e konuşan Rosberg, "Bence Lewis'in kendisi de dahil olmak üzere herkes onu en önde Max Verstappen'le yarış kazanmak için mücadele ederken görmek istiyor, bu çok açık."

"Kendisi her şeye rağmen Mercedes'i bir kez daha öne çıkarma ve sekizinci şampiyonluğu elde etme mücadelesinin tadını çıkarıyor gibi görünüyor, bu hala mümkün."

"Dolayısıyla şu anda emekliliği düşündüğünü sanmıyorum. Bence tamamen odaklanmış durumda, büyük bir çaba içinde ve sezondan en iyi şekilde yararlanmak istiyor." dedi.