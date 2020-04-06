Rosberg'e göre en iyisi Schumacher, Hamilton ilk beşte
Nico Rosberg, tüm zamanların en iyi pilotunun Michael Schumacher olduğunu söylerken, Lewis Hamilton'ı dördüncü sıraya koydu.
Nico Rosberg kariyeri boyunca Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button ve Max Verstappen gibi önemli isimlere karşı mücadele etti.
Hamilton ve Schumacher'le takım arkadaşı olan Rosberg, 70 yıllık Formula 1 tarihi boyunca yarışan sürücüler arasında en iyisinin Schumacher olduğunu söyledi.
Sky Sports ile yaptığı Sky F1 Vodcast'te Rosberg, "Öncelikle Michael Schumacher var diyebilirim. Onunla mücadele ettim. O gerçekten komple bir sürücü. Benim için tüm zamanların en iyisi."
"Daha sonra Juan Manuel Fangio, sonrasında Ayrton Senna diyebilirim."
"Sonrasında Lewis Hamilton'ı ve ardından da Alain Prost'u seçerim." dedi.
Geçtiğimiz günlerde konuşan Button ise Max Verstappen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'i ilk beşe yerleştirmişti.
Rosberg ayrıca, "Ama çocukluk kahramanım Mika Hakkinen'di." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Rosberg'e göre en iyisi Schumacher, Hamilton ilk beşte
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