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Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"

2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, Red Bull pilotunun F1 2023 sezonundaki hakimiyeti hızla devam ederken Max Verstappen'i rehavete kapılmaması konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen geçen ayki Belçika Grand Prix'sinde üst üste 8. ve Red Bull'un 13. zaferini elde ederek Dünya Şampiyonluğu iddiasını daha da güçlendirdi.

Hollandalı pilot, 2023 sezonunun bitimine 10 yarış kala takım arkadaşı Sergio Perez'in 125 puan önünde yer alırken, Red Bull da Takımlar Sıralaması'nda ikinci sıradaki Mercedes'in 256 puan önünde bulunuyor.

Spa'da yılın 10. galibiyetini alan Verstappen, 2021'deki ilk şampiyonluk sezonunun başlangıcından bu yana son 56 yarışın 35'ini kazanmış oldu.

Hollandalı pilotun Avusturya Grand Prix'sini lider götürürken en hızlı tur için bonus puanı hedeflerken son turlarda yaptığı pit stop, takımın ve pilotun başka bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Bu yarışın ardından Red Bull teknik şefi Adrian Newey, takımın rehavete kapılmaması için 'gergin olması gerektiği' uyarısında bulunarak, Michael Schumacher'in Silverstone'daki kırık bacağının Mika Hakkinen'e şampiyonluğa giden kapıyı açmış gibi göründüğü 1999 sezonunda McLaren ile yaşadığı deneyime işaret etti.

Nico Rosberg

Nico Rosberg

Ancak Schumacher'in Ferrari'deki takım arkadaşı Eddie Irvine'in sürpriz bir tehdit olarak ortaya çıkmasının ardından Hakkinen tacını sadece iki puan farkla korumayı başardı.

Rosberg 2015/2016 sezonunda Mercedes'le üst üste yedi yarış kazanarak rakibi Lewis Hamilton'a karşı zaferinin zeminini hazırlamıştı.

Şu anda Verstappen ve Red Bull üstünlüğünün kendisini büyülediğini açıklayan Alman pilot, böylesine büyük bir başarının rehavet riskini de beraberinde getirdiğini ve bunun Red Bull'un yenilmez bir sezonu tamamlama umutlarına zarar verebileceğini söylüyor.

Sky Sports F1 podcast'ine katılan Alman pilot şunları söyledi: "Verstappen, dikkatli olmalı ve rehavete kapılmamalı."

"Kimsenin ona dokunamayacağı inanılmaz bir noktada ve bu genellikle rehavete kapılma riski içerir. O yüzden bu konuda biraz dikkatli olması gerekiyor."

"Ama bunun olacağını sanmıyorum çünkü sahip olduğu ruh hali olağanüstü ve her zaman çok odaklanmış halde."

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