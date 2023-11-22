Rosberg'den Verstappen'e 'maaş' hatırlatması

Yarış haftasının başında Verstappen, devasa Las Vegas Grand Prix etkinliği hakkındaki olumsuz düşüncelerini net bir şekilde belirtti.

Ancak Rosberg, F1 pilotlarına, pazarlama etkinliklerinin ve yarış dışı faaliyetlerin F1 işinin bir parçası olduğunu ve bunun için çok fazla para aldıklarını hatırlattı.

F1'in sıfırdan inşa ettiği ve tanıttığı Las Vegas etkinliğinin büyüklüğü ve ölçeği göz önüne alındığında, Rosberg'e göre pilotlar hafta sonu boyunca çok sayıda ticari gösteriye hazırlıklı olmalı.

Rosberg, Las Vegas'taki SIXT tanıtımının bir parçası olarak Daily Mail'e verdiği röportajda, "Yapmaktan hoşlandığımız şey sadece yarışmak."

"Ancak F1'de, yalnızca yarışmak dışında yapmanız gereken çok şey var."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

"Özellikle Vegas'ta bir sürücünün yapması gereken çok fazla sponsor işi var, bir akşam yemeğinden diğerine, bir aktivasyondan diğerine gitmek gibi."

"Ve biz sürücüler için bu, işimizin en sevmediğimiz kısmıdır. Her zaman bunu en aza indirmeye çalışırız çünkü yarışa geçtiğimizde yorgun olur ve mücadeleye konsantre olamazsak bu performansımızı etkiler."

"İşte bu yüzden çok fazla sponsor çalışması, aktivasyon, eğlence ve şov olduğunda sürücüler çoğu zaman biraz eleştirel olabiliyor. Elbette Vegas, F1 için yılın en büyük şovlarından biriydi. Bu yüzden bazı pilotlar başlangıçta eleştirel yaklaştı."

"Ama bu oyunun bir parçası, değil mi? Ve biz de büyük miktarda para kazanıyoruz. Sponsorlar ve taraftarlar sayesinde."

"Bu yüzden sponsorlara ve taraftarlara biraz zaman ayırmamız gerektiğini kabul etmeliyiz çünkü maaşlarımızı ödeyenler onlar." dedi.