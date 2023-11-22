Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Rosberg'den Verstappen'e 'maaş' hatırlatması

Nico Rosberg, Las Vegas Grand Prix hafta sonuyla ilgili olarak Max Verstappen başta olmak üzere pilotların şikayetlerini anlayabildiğini ancak günün sonunda pilotların maaşlarını ödeyenlerin 'sponsorlar ve taraftarlar' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
Nico Rosberg, retired world champion and Sky pundit

Yarış haftasının başında Verstappen, devasa Las Vegas Grand Prix etkinliği hakkındaki olumsuz düşüncelerini net bir şekilde belirtti. 

Ancak Rosberg, F1 pilotlarına, pazarlama etkinliklerinin ve yarış dışı faaliyetlerin F1 işinin bir parçası olduğunu ve bunun için çok fazla para aldıklarını hatırlattı.

F1'in sıfırdan inşa ettiği ve tanıttığı Las Vegas etkinliğinin büyüklüğü ve ölçeği göz önüne alındığında, Rosberg'e göre pilotlar hafta sonu boyunca çok sayıda ticari gösteriye hazırlıklı olmalı.

Rosberg, Las Vegas'taki SIXT tanıtımının bir parçası olarak Daily Mail'e verdiği röportajda, "Yapmaktan hoşlandığımız şey sadece yarışmak."

"Ancak F1'de, yalnızca yarışmak dışında yapmanız gereken çok şey var."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

"Özellikle Vegas'ta bir sürücünün yapması gereken çok fazla sponsor işi var, bir akşam yemeğinden diğerine, bir aktivasyondan diğerine gitmek gibi."

"Ve biz sürücüler için bu, işimizin en sevmediğimiz kısmıdır. Her zaman bunu en aza indirmeye çalışırız çünkü yarışa geçtiğimizde yorgun olur ve mücadeleye konsantre olamazsak bu performansımızı etkiler."

"İşte bu yüzden çok fazla sponsor çalışması, aktivasyon, eğlence ve şov olduğunda sürücüler çoğu zaman biraz eleştirel olabiliyor. Elbette Vegas, F1 için yılın en büyük şovlarından biriydi. Bu yüzden bazı pilotlar başlangıçta eleştirel yaklaştı."

"Ama bu oyunun bir parçası, değil mi? Ve biz de büyük miktarda para kazanıyoruz. Sponsorlar ve taraftarlar sayesinde."

"Bu yüzden sponsorlara ve taraftarlara biraz zaman ayırmamız gerektiğini kabul etmeliyiz çünkü maaşlarımızı ödeyenler onlar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alpine'in Las Vegas değişiklikleri, kendisine nasıl yardımcı oldu?
Sonraki haber Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Buxton: "Ricciardo varken Perez güvende değil"

Buxton: "Ricciardo varken Perez güvende değil"

Formula 1
Las Vegas GP

Buxton: "Ricciardo varken Perez güvende değil" Buxton: "Ricciardo varken Perez güvende değil"

Bradley: "Perez'in Las Vegas'ta yaptığı hatayı ben 13 yaşımda yapmıştım"

Bradley: "Perez'in Las Vegas'ta yaptığı hatayı ben 13 yaşımda yapmıştım"

Formula 1
Las Vegas GP

Bradley: "Perez'in Las Vegas'ta yaptığı hatayı ben 13 yaşımda yapmıştım" Bradley: "Perez'in Las Vegas'ta yaptığı hatayı ben 13 yaşımda yapmıştım"

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Formula 1
Las Vegas GP

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'" Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Son Haberler

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim" Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var" Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol