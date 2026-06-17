Rosberg: "Newey gidince Red Bull zorlanmaya başladı"

Son yıllarda birçok üst düzey ismin ayrılığına sahne olan Red Bull, Barselona'da Max Verstappen'in podyum mücadelesinden uzak kalarak dördüncü olmasının ardından ciddi bir krizin eşiğinde.

Verstappen, yarış sonrasında Avusturyalı ekibin şu anda griddeki en hızlı dördüncü takım olduğunu kabul ederken, yeni güncellemeler gelmediği sürece bu tablonun değişmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA tarafından içten yanmalı motor bazında en iyisi olarak kabul edilmesine rağmen Red Bull, son dönemde birçok dayanıklılık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Nico Rosberg, Red Bull'un saf güç olarak rakiplerinin gerisinde kaldığına ve ADUO haklarından yararlanamayacak olmalarının takıma büyük bir darbe vuracağına inanıyor.

Alman şampiyon, takımın Adrian Newey’nin ayrılığından sonra özellikle geliştirme hızında henüz toparlanamadığını belirterek aldığı duyumları paylaştı: "Şunu doğru anlamalıyız; en iyi oldukları nokta içten yanmalı motor, ancak bu durum tur boyunca ortalama güçte en üstte oldukları anlamına gelmez.”

“Muhtemelen kritik noktalarda güç eksikliği yaşıyorlar. Yine de bu motoru sıfırdan inşa edip sezona böyle başlamaları çok büyük bir başarı, bu hâlâ çok etkileyici. Ama şu an biraz kaybolmuş durumdalar."

"Takım içinden duyduklarıma göre, Adrian Newey ayrıldıktan sonra çok keskin değişimler yaşanmış ve bocalamalar başlamış.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Çünkü Adrian, yarış hafta sonlarına yön veren araç dinamikleri dahil olmak üzere tüm detaylara inanılmaz derecede hâkim birisiydi. O aniden gidince Red Bull, yeniden kendi ritmini bulmakta ve o eski görkemli günlerine dönmekte zorlanmaya başladı.”

“Hatta bu yılki geliştirme hızlarına baktığımızda bile diğer takımlardan geride kaldıklarını görebiliyoruz.”

“Kısacası Red Bull, ayak uydurmakta zorlanıyor gibi görünüyor ve şu an onlar için hiç de iç açıcı bir durum yok."