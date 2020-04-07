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Formula 1 / Son dakika

Rosberg, zaman kazanmak için kask tasarımını değiştirmiş

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Rosberg, zaman kazanmak için kask tasarımını değiştirmiş
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 11:15

Nico Rosberg, siyah kask tasarımına ağırlık tasarrufu yapmak için geçtiğini söylerken, sporda psikolojik antrenmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Nico Rosberg, Der Standard'a verdiği demeçte zihinsel antrenmanın öneminden bahsetti ve şampiyonluk yaşadığı yıl hakkında konuştu.

2016 dünya şampiyonu, "Şimdi İspanya'daki evimizdeyiz, şikayet edebileceğim herhangi bir şey yok. Burası bir bahçe ile çevrili, her şey iyi durumda. Ama maalesef herkes aynı şartlarda değil."

"Kariyerim boyunca edindiğim deneyim şu anda işime yarıyor. Şimdi, şampiyon olduğum sezonda bana çok yardımcı olan meditasyonu yeniden keşfettim. O zamanki düzenli programı tekrar uygulamaya çalışıyorum.  Bugün sabah 8:30'da kızımla derslere başladım ve bundan önce antrenman ile meditasyon yaptım."

"Bence zihinsel antrenman çok önemli, ancak sürücüler bu konular hakkında konuşmuyorlar. Motor sporları maço bir spor ve zihinsel olarak çok tutarlı olmadığınızı ve yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul ederseniz, insanlar sizin ezik olduğunuzu düşünür."

"Zihinsel olarak iyi durumda olmak bir avantaj. Her ayrıntıya dikkat etmeye çalıştım. Başka hiçbir sürücünün yapmadığı zihinsel antrenman ile kesinlikle zaman kazandım. Bu, kaskımın üzerinden çıkardığım boya gibiydi. Bu sadece 80 gram, ancak sürücülerin hiçbirisi bunu yapmadı."

"Hiçbir zaman yarış sırasında meditasyon yapacak kadar ileri gitmedim, ama belirleyici anlarda hata yapmadım. Bu pek çok yönden yaptığım zihinsel antrenman sayesindeydi."

"Abu Dhabi'deki son yarışın sabahında, yarışa hazırlanmak için bir saat boyunca meditasyon yaptım. Yarışta Verstappen'i geçtikten sonra, gaz pedalındaki ayağım, uzun süre titredi. Bu daha önce hiç olmamıştı. Hızlanamayacağımdan ve yarışı kaybedeceğimden bile korktum."

F1 yarışlarına hiç katılmamış sıradan bir insan için, yarışlardaki adrenalin seviyesini nasıl anlatabileceği sorulduğunda Rosberg, "Yarışın başlangıcındaki duygular, ilk çocuğunuzun doğumundan on dakika önce kapıda beklemekle karşılaştırılabilir! Ve zaferden sonraki hisler, çocuğunuzu ilk kez kollarında tuttuğunuz zamanla karşılaştırılabilir." 

"Her iki haftada bir en iyi sonuç için %200'ünüzü veriyorsunuz. Öte yandan, yarışlar arasında işe giden sıradan bir insandan daha rahatsınız. Ama bir kez normal bir hayat yaşamaya başladığınızda, bir sonraki yarışı nasıl kazanacağınızı düşünmek istemiyorsanız." yanıtını verdi.

Neden emekli olduğu sorusuna ise, "Yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Hep böyleydim ve sporda benim için artık o mücadele yoktu. Bunu iş dünyasında aramaya karar verdim ve bana yeni bir motivasyon getirdi." yanıtını verdi.

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Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Kask, Rosberg, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: XPB Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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