Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Nico Rosberg, 2016 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından aniden emekli olma kararı almıştı.

O günden sonra Formula E ile yarışlara döneceği konuşulsa da Rosberg, kararında geri adım atmadı ve iş dünyasına girdi.

Aynı zamanda YouTube'da da kendi videolarını çekmeye başlayan Rosberg, yeni Extreme E serisinde kendi ekibine sahip olacak.

Rosberg'in bu ekiple beraber yarışlara dönebileceği konuşuluyordu. Ancak Alman pilot böyle bir düşüncesi olmadığını yineledi.

Neden kendi ekibinde yarışmadığı sorusuna Rosberg, "Çünkü artık yarış pilotu olmak istemiyorum."

"Bir girişimci olarak yeni hayatımdan çok memnunum. Ayrıca arazı yarışları konusunda hiç tecrübem yok ve takım olarak kazanmamız benim için gerçekten çok önemli." yanıtını verdi.

Alman pilot, Formula E'de yarışmak istemediğini de tekrarladı.

"Benim için temel problem şu anda sahip olduğum rahatlığı ve hareket özgürlüğünü korumak istiyor olmam."

"Formula E'ye bakarsanız, burada yarışmak çok yoğun bir iş yükü getirecek."

Extreme E'de Rosberg'in 2014-16 arası F1'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton'ın ekibi de yer alıyor.