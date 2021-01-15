Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, gelecekte motor sporlarına dönmeyi istemediğini ve Extreme E serisiyle bile bunu yapmayacağını söyledi.

Nico Rosberg, 2016 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından aniden emekli olma kararı almıştı.

O günden sonra Formula E ile yarışlara döneceği konuşulsa da Rosberg, kararında geri adım atmadı ve iş dünyasına girdi.

Aynı zamanda YouTube'da da kendi videolarını çekmeye başlayan Rosberg, yeni Extreme E serisinde kendi ekibine sahip olacak.

Rosberg'in bu ekiple beraber yarışlara dönebileceği konuşuluyordu. Ancak Alman pilot böyle bir düşüncesi olmadığını yineledi.

Neden kendi ekibinde yarışmadığı sorusuna Rosberg, "Çünkü artık yarış pilotu olmak istemiyorum."

"Bir girişimci olarak yeni hayatımdan çok memnunum. Ayrıca arazı yarışları konusunda hiç tecrübem yok ve takım olarak kazanmamız benim için gerçekten çok önemli." yanıtını verdi.

Alman pilot, Formula E'de yarışmak istemediğini de tekrarladı.

"Benim için temel problem şu anda sahip olduğum rahatlığı ve hareket özgürlüğünü korumak istiyor olmam."

"Formula E'ye bakarsanız, burada yarışmak çok yoğun bir iş yükü getirecek."

Extreme E'de Rosberg'in 2014-16 arası F1'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton'ın ekibi de yer alıyor.

 
Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor

Önceki haber

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Extreme E
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
WEC WEC / Son dakika

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Son Haberler

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

17 dk
2
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

1g
3
Formula 1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

14s
4
Formula 1

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

21s
5
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

1g

Son Haberler

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
F1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor
F1

Pirelli, 2021'de Silverstone benzeri bir olay yaşamayı beklemiyor

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
F1

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
F1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor
F1

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.