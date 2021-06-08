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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Rosberg: "Wolff’un mesleği “bana göre değil”

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2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, spora bir pilot olarak geri dönmeyi planlamadığını ve bunun yanı sıra gelecekte F1’de takım patronu olarak görev almayı da düşünmediğini söyledi.

Rosberg: "Wolff’un mesleği “bana göre değil”

Şu anda “sürdürülebilirlik” alanında birçok yatırım yapan ve bu konuda çalışan Rosberg, Formel1.de’ye verdiği demeçte takım patronluğunun “ona göre olmadığını” çünkü “bunun tam zamanlı bir iş olduğunu; sabah, öğlen, akşam yani tüm gününüzü aldığını” belirtti. Rosberg, bu temponun şu an onun için “fazla” olduğunu vurguladı.

Rosberg, “Toto’nun ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığını görüyorum. Bu bana göre değil. Bundan hayatımın geri kalanı boyunca uzak durmak istiyorum. Bu yoğunluğu ve gerginliği bir pilotken yaşadım ama bunları tekrardan deneyimlemek istemiyorum.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Buna rağmen Rosberg aslında daha küçük çapta olsa da takım patronluğu yapıyor. Yeni Extreme E serisinde kendi takımını kuran Rosberg, elektrikli seride Rosberg X Racing’in takım patronu. Ayrıca bu, sürdürülebilirlik alanında yaptığı yatırımlarında da önemli bir parçası.

Rosberg, gelecekte Formula 1’in de daha çevre dostu teknolojilere yöneleceğini düşünüyor ve Liberty Media, FIA ve takımların şu anda bu konuda “harika” bir yol izlediğine inanıyor.

“Extreme E’de sürdürülebilir enerjiyi, motor sporların formatına nasıl entegre edebileceğimizi herkese gösteriyoruz ve Formula 1 de şu an bu yolda ilerliyor.”

Ayrıca Rosberg 2025 itibariyle Formula 1 yarış hafta sonlarının “sürdürülebilirlik” başlığı altında olarak kategorize edileceğinden memnun.

Rosberg, “2025 itibariyle tüm [F1 yarış hafta sonları] sürdürülebilir etkinlikler olarak kategorize edilecek. Bu, enerjiyi daha verimli kullanacakları ve daha az karbon emisyonu yapılacağı anlamına geliyor. 2030’dan sonra ise sporda tamamen karbon emisyonunu sıfıra indirilecek ve bu çok önemli bir karar.”

“Ancak sürüş konusunda nasıl bir çözüm bulacakları ilginç olacak ve muhtemelen tamamen sentetik yakıtlara geçeceğiz. Pahalı olduğundan bunu tasarlaması zor ama bunun Formula 1 için çok değerli bir adım olacağını düşünüyorum.” diye ekledi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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