Rosberg: "Wolff, Russell'ı seçerek çok riskli bir karar verdi"

Mercedes, gelecek sezon, 2017'den sonra ilk kez sürücü kadrosunu bozacak ve 2017'den beri takım adına yarışan Valtteri Bottas'ın yerini, genç yetenek George Russell alacak.

Bottas aslında, geride kalan beş yılda takımın şampiyon olmasına yardımcı olsa da, istikrarlı performanslar göstermekten çok uzaktı. Bu da beş yılda tek bir şampiyonluk dahi alamamasına neden oldu.

Diğer yanda Russell, Williams'ta gösterdiği harika performansla dikkatleri üzerine çekti ve bazıları onu "geleceğin şampiyonu" olarak görüyor.

Şimdi Lewis Hamilton gibi bir yıldızın, Russell gibi bir genç star ile nasıl anlaşacağı merak konusu. Aynı şekilde ikili benzer performans sergilerse, aralarında çatışma da yaşanabilir.

Geçmişte Nico Rosberg ve Hamilton arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmış ve ikili birlikte yarışmadan önce iki iyi dostken, 2016 yılının ardından artık neredeyse hiç görüşmeyecekleri bir pozisyona geldiler.

Bu konuda Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Bence George'a en çok 2020 yılındaki Bahreyn yarışı yardım ediyor çünkü Valtteri'yi referans olarak alabilir."

"Valtteri'nin sıralama turlarında Lewis'e karşı nasıl performans gösterdiğini biliyoruz, Lewis ve Valtteri sıralamalarda oldukça yakınlar. Özellikle de Bahreyn'de oldukça yakınlar."

"George, aracı sürer sürmez hemen Valtteri seviyesindeydi, bu da George'a işi yapabileceği ve yeterince hızlı olacağı konusunda güven veriyor."

"Toto için alması gerçekten zor bir karardı çünkü bunun riski oldukça yüksek. George eğer Lewis ile aynı seviyedeyse, o zaman takım için gerçekten gergin olabilir."

“Ortada pek çok bilinmeyen var, George her zaman geri adım atan mı olacak yoksa dişlerini mi gösterecek? Bunu seyretmek harika olacak." dedi.

Diğer tarafta Martin Brundle, özellikle Abu Dhabi'nin Russell seçimini haklı çıkardığını düşünüyor.

Brundle, "Bence bu kolay bir karardı ve Abu Dhabi, Valtteri'nin neden takıma liderlik edecek adam olmadığı konusunda somut bir örnekti. Lewis daha ne kadar devam edecek, belki iki sezon? Gelecekte Max Verstappen, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile savaşmak için genç silahlara ihtiyaçları vardı." dedi.

George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images