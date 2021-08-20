Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Bu sezon Red Bull ve Mercedes arasında kıyasıya bir rekabet var. Pist üstünde Max Verstappen ve Lewis Hamilton birbirleriyle şampiyonluk savaşı verirken, arka planda takım patronları Toto Wolff ve Christian Horner da aynı derecede çekişme içindeler.

Britanya ve Macaristan GP'de yaşanan kazalardan zarar gören taraf Red Bull'du. Ancak Avusturyalı ekip tarafından yapılan bazı açıklamalar nedeniyle tepki çekti ve her iki olayda da Mercedes ceza alsa da taraftarlar Red Bull'a yüklendi.

Şu anda Mercedes her anlamda rüzgarı ardına almış durumda. Şu anda pilotlar ve takımlar şampiyonasında önde yer alıyorlar. Red Bull'un motor tarafında ceza alma ihtimali var ve ayrıca psikolojik anlamda da avantaj kazanmış durumdalar.

2013-16 yılları arasında Toto Wolff'la çalışan Nico Rosberg, eski patronunun Red Bull'u "kötü adam" gibi gösterme konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyor.

Rosberg, Sky F1'e verdiği demeçte, "Yönetim gerçekten çok önemli ve Toto bunu gerçekten çok iyi yapıyor.

"Şimdi protestolar ve tüm bu şeylerle Red Bull'u giderek daha fazla kötü adam gibi göstermeye çalışıyor."

"Toto çok akıllı biri. Basın oyununu oynama konusunda çok zeki ve onları yenmek adına takım içerisindeki herkesi motive ediyor." dedi.

Rosberg, Wolff ve Mercedes'in aksine Horner ve Red Bull'un son zamanlarda akıllıca davranmadığını dile getirdi.

Rosberg, "Red Bull'un belki de son birkaç gün içinde o kadar da akıllı ve doğru davranmadığını söyleyebilirim."

“Harika değildi ve belki de Max'i sıralama turlarından sonra basın toplantısında patlamaya iten şey buydu. Yani Christian harika gitmiyor, Max harika gitmiyor ve bu da onları geriye düşürüyor."

"Macaristan'da Verstappen sıralama turlarında iyi bir performans göstermedi. Aracı üçüncü sıradan daha yüksek bir pozisyon için savaşmasına izin veriyordu, haliyle her şey bir araya geldi. Bana göre avantaj artık birçok açıdan Lewis ve Mercedes'te." dedi.

Rosberg ayrıca Verstappen'in ilk kez şampiyonluk savaşı verdiğinin de unutulmaması gerektiği görüşünde.

"Max'in hayatında ilk kez şampiyonluğun favorisi olmasının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Baskı hızla artıyor ve durumu kontrol etmek kolay değil." "Ayrıca Formula 1'deki yedinci sezonunu geçiriyor olmasına rağmen hâlâ çok genç."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images