Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Formula 1 Haberler

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Nico Rosberg, Toto Wolff'un şu anda Red Bull patronu Christian Horner'a göre daha akıllıca davrandığını düşünüyor.

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Bu sezon Red Bull ve Mercedes arasında kıyasıya bir rekabet var. Pist üstünde Max Verstappen ve Lewis Hamilton birbirleriyle şampiyonluk savaşı verirken, arka planda takım patronları Toto Wolff ve Christian Horner da aynı derecede çekişme içindeler.

Britanya ve Macaristan GP'de yaşanan kazalardan zarar gören taraf Red Bull'du. Ancak Avusturyalı ekip tarafından yapılan bazı açıklamalar nedeniyle tepki çekti ve her iki olayda da Mercedes ceza alsa da taraftarlar Red Bull'a yüklendi.

Şu anda Mercedes her anlamda rüzgarı ardına almış durumda. Şu anda pilotlar ve takımlar şampiyonasında önde yer alıyorlar. Red Bull'un motor tarafında ceza alma ihtimali var ve ayrıca psikolojik anlamda da avantaj kazanmış durumdalar.

2013-16 yılları arasında Toto Wolff'la çalışan Nico Rosberg, eski patronunun Red Bull'u "kötü adam" gibi gösterme konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyor.

Rosberg, Sky F1'e verdiği demeçte, "Yönetim gerçekten çok önemli ve Toto bunu gerçekten çok iyi yapıyor.

"Şimdi protestolar ve tüm bu şeylerle Red Bull'u giderek daha fazla kötü adam gibi göstermeye çalışıyor."

"Toto çok akıllı biri. Basın oyununu oynama konusunda çok zeki ve onları yenmek adına takım içerisindeki herkesi motive ediyor." dedi.

Rosberg, Wolff ve Mercedes'in aksine Horner ve Red Bull'un son zamanlarda akıllıca davranmadığını dile getirdi.

Rosberg, "Red Bull'un belki de son birkaç gün içinde o kadar da akıllı ve doğru davranmadığını söyleyebilirim."

“Harika değildi ve belki de Max'i sıralama turlarından sonra basın toplantısında patlamaya iten şey buydu. Yani Christian harika gitmiyor, Max harika gitmiyor ve bu da onları geriye düşürüyor."

"Macaristan'da Verstappen sıralama turlarında iyi bir performans göstermedi. Aracı üçüncü sıradan daha yüksek bir pozisyon için savaşmasına izin veriyordu, haliyle her şey bir araya geldi. Bana göre avantaj artık birçok açıdan Lewis ve Mercedes'te." dedi.

Rosberg ayrıca Verstappen'in ilk kez şampiyonluk savaşı verdiğinin de unutulmaması gerektiği görüşünde.

"Max'in hayatında ilk kez şampiyonluğun favorisi olmasının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Baskı hızla artıyor ve durumu kontrol etmek kolay değil."

"Ayrıca Formula 1'deki yedinci sezonunu geçiriyor olmasına rağmen hâlâ çok genç."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Önceki haber

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

9 s
2
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

9 s
3
Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

2 s
4
Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

4 s
5
Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

19 dk
Son Haberler
Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
F1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

19dk
Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
F1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

2 s
Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
F1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

2 s
Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
F1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

3 s
Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
F1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

4 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor Belçika GP
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor Belçika GP
Formula 1

De Vries, adının F1 takımlarıyla anılmasından gurur duyuyor

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor Belçika GP
Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Ferrari, Le Mans'daki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”
Le Mans Le Mans

Ferrari, Le Mans'daki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”

Son Haberler

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.