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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Wolff, Mercedes'i nasıl bir arada tutacağını iyi biliyor"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in eski F1 pilotu Nico Rosberg, Toto Wolff'un tüm ekibi bir arada tutmanın yollarını çok iyi bildiğini ve bu yüzden son yıllarda kimsenin takımdan ayrılmadığını dile getirdi.

Rosberg: "Wolff, Mercedes'i nasıl bir arada tutacağını iyi biliyor"

Mercedes, Toto Wolff'un takıma katıldığı 2013 yılında yepyeni bir kimliğe büründü ve o günden bu yana çeşitli isimler görevlerinden ayrılsa da, teknik taraftaki önemli isimlerin çoğu ekipte tutuldu.

Mercedes şu anda gridin en başarılı takımı ve takım içerisindeki personele çok fazla önem veriyorlar.

Wolff, hem takım içerisinden yeni isimler çıkarmaya çalışıyor hem de ihtiyaç halinde dışarıdan yeni isimler getirmekten çekinmiyor. Bunun son yıllardaki örnekleri James Allison, Lorenzo Sassi ve Giacomo Tortora'ydı.

2010-16 arası Mercedes'te yer alan ve yapılanma sürecinin çoğunda ekiple beraber olan Nico Rosberg, Wolff'un liderlik yeteneklerini övdü.

Mercedes'in uzun süredir devam eden başarısın sırlarını Sky Sports'an anlatan Rosberg, "Bu başarının en önemli bileşenlerinden bir tanesi, takım içerisindeki yetenekleri bir arada tutmalarıydı."

"Her yıl Ferrari'nin geldiğini ve muhtemelen Mercedes'in en iyi 15 isminin her birine %30 daha fazlasını teklif ettiğini hayal edebilirsiniz. Oysa kimse bu tekliflere bakmıyor."

"Bu, Toto'nun Mercedes'in içinde yarattığı kültürün bir kanıtı. Herkes bir ailenin parçası olduğunu hissediyor. Herkes orada çalışmayı seviyor."

"Hepsi tamamen odaklanmış durumda ve bu yüzden biraz daha fazla para veya başka şeyler uğruna başka bir yere gitmeyi düşünmüyorlar."

"Her şey liderlik ile başlıyor. Temeller o dönem Ross Brawn ve sonraki yıllarda Toto Wolff ve Niki Lauda tarafından atıldı. Bu gerçekten olağanüstü." dedi.

Ferrari'nin arka arkaya elde ettiği şampiyonluklarda kilit isimlerden bir tanesi olan Ross Brawn, Mercedes'in F1 projesine liderlik etmiş ve 2013 yılının ardından görevini bırakmıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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