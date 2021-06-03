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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Rosberg: "Wolff, Horner'ı sevmiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Mercedes patronu Toto Wolff'un Red Bull patronu Christian Horner'dan hoşlanmadığını ve bunu,

Rosberg: "Wolff, Horner'ı sevmiyor"

Mercedes patronu Wolff ve Red Bull patronu Horner, son yıllarda zaman zaman birbirleri hakkında çeşitli yorumlar yapınmaktan kaçınmadılar. Ancak 2021'in ilk birkaç yarışından sonra iki taraf arasındaki ilişki giderek daha kötüleşmişe benziyor.

Red Bull son haftalarda Mercedes'in motor fabrikasından pek çok isimle anlaştı ve bu da Mercedes'i rahatsız etti. Şimdi de taraflar, esnek kanatlar hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyorlar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İspanya GP sonrası yaptığı açıklamada Red Bull'un esnek kanat sayesinde avantaj kazandığını işaret etmişti ve bu yorumdan günler sonra kanatlarla ilgili daha fazla kısıtlama getirileceği açıklandı. Red Bull, Hamilton'ın yorumlarının arkasında Wolff'un olduğuna inanıyordu.

Wolff, ayrıca açık şekilde Red Bull'u Bakü'de protesto edebileceklerini söylerken, Horner'ın takımı da Mercedes'in ön kanadını protesto etmeyi düşünüyor.

Eski F1 pilotu Rosberg, Wolff'un Sky İtalya'ya Red Bull yerine Ferrari ile savaşmayı tercih edeceğini söyleyerek daha da ileri gitmesinin ardından, Wolff'un Horner'ı sevmiyor olabileceği yorumunu yaptı.

Rosberg, "Toto'nun böyle söylemesi pek hoş değildi."

"Wolff'un Christian Horner'ı pek fazla sevmediğini düşünüyorum çünkü ona genellikle sempati duymadığını söyleyebiliriz."

"Şimdi orada şiddetli bir rekabet göreceğiz çünkü Mercedes bir şikayette bulunacağını ve protest edeceklerini söylüyor ve Red Bull da aynı şeyi yapacak."

"Bütün bunlar sonraki yarış gerçekleştiğinde gerçekten ilginç olacak. Doğrusu nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Bu, Bakü'den önce de olabilir." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Barselona, F1'le olan kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor

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Barselona, F1'le olan kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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