Rosberg: "Wolff, F1'deki en iyi takım patronu"

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Wolff, F1'e ilk olarak Williams'ın ortaklarından biri olarak adımını attı. 2013 yılında ise Mercedes'i satın alarak takım patronu oldu.

Bu, Mercedes'in 2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz Takımlar Şampiyonluğu ve yedi Pilotlar Şampiyonluğu kazanarak sporu domine ettiği yılların başlangıcı oldu.

Ancak 2022'nin ardından 2023 sezonu da Mercedes'in zorluklarla mücadele edeceği bir sezon olacak gibi görünüyor ki; Wolff de takımının W14 konseptiyle yanlış yöne gittiğini açıkladı.

Red Bull ise son yıllarda F1'in lider takımı haline geldi ve 2023 sezonuna iki pole pozisyonu ve yarışlarda elde ettiği 1 ve 2. sıralarla başladı.

Gride katıldıkları 2005 yılından bu yana Red Bull'da takım patronu olarak Wolff'un yıllar içinde birçok kez çatıştığı Christian Horner görev alıyor.

Milton Keynes takımı da 2010-2013 yılları arasında üst üste dört kez Takımlar ve Pilotlar Şampiyonluğu kazanmıştı.

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un bu sezon da hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonluğu'nu elde edeceği öngörülse de, Rosberg hâlâ F1 takım patronları söz konusu olduğunda Wolff'ün en iyisi olduğuna inanıyor.

Express Sport'a konuşan Rosberg, 2023'te şu ana kadarki en iyi sonucu dördüncülük olan Mercedes'in verdiği mücadele hakkında şunları söyledi: "Bu herkes için inanılmaz zor bir durum."

"Çünkü başarıya çok alışkınlar ve üst üste sekiz Dünya Şampiyonluğu ile spordaki en büyük başarı hikayesini yazdılar."

"Ve evet, sonuçta bu başarıdan sorumlu olan kişi Toto; bu hâlâ böyle. Benim için Formula 1'deki en iyi takım menajeri ve takım patronu."

"Yetkinlik basittir, bunu kendim de deneyimledim ve son yıllardaki bu başarı bunun kanıtı. Ancak her başarı bir noktada sona erer, bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi yeniden geri dönmeye çalışmak inanılmaz zor bir mücadele anlamına geliyor."