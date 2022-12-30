Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın"
Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in çevre sorunlarına veya diğer konulara dikkat çekerken fazlasıyla samimi davrandığını düşünüyor.
Sebastian Vettel, geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere, çevre sorunlarıyla ilgili endişelerini defalarca kez dile getirdi.
Nico Rosberg de benzer duyguları paylaşıyor ve Formula 1 pilotlarının çevre hakkında konuşurken samimi olmadığı yönündeki görüşlere katılmıyor.
Sky Sports TV'ye konuşan Rosberg, "İnsanlar, bu tür duygulara sahip olmanın imkansız olduğunu düşünebilir fakat Sebastian, söylediklerine ve yaptıklarına gerçekten çok inanıyor."
"Elbette motor sporları temelde, çevre ile belirli bir çelişki içerisinde."
"Bir yandan Sebastian ekoloji mücadelesini duygusal olarak destekliyor ve kişisel açıdan bazı adımlar atıyor fakat öbür yandan Formula 1'deki her sürücü gibi iklim değişikliğini etkiliyor çünkü sürekli olarak dünyayı dolaşıyor ve çok fazla yakıt yakan işlerle uğraşıyor."
"Ne yazık ki motor sporlarına olan sevgim bu durumda tamamen tarafsız olmama izin vermiyor. Yine de Sebastian'ın iyi bir noktaya değindiğini düşünüyorum ve çevre sorunları hakkında konuşurken samimiyetinden şüphe etmeye gerek yok."
"Formula 1 popüler bir spordur, bu nedenle sürücülerin insanlar için rol model olması ve bazı yeni girişimlerin önünü açması gerekiyor."
"İnsanlar, sürücülerin söylediği ve yaptığı her şeye dikkat etmeye devam ediyor ve bu durum, tüm toplumun yararına kullanılmalı. Sebastian bunu başarmak için hâlâ çok şey yapabilir ve bunu yapmaya devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.
Rosberg, iklim değişikliklerine dikkat çeken Extreme E serisinde, tıpkı Lewis Hamilton gibi kendi takımına sahip.
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