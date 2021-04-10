Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in yeteneklerine güvendiğini dile getirdi.

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Sebastian Vettel, son yıllarda eski formundan çok uzak görünüyor ve geçen yıl sadece yağmur altında gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkabildi.

Bu yıl Aston Martin'e geçen ve ilk yarış hafta sonunda Lance Stroll'ün ardında kalan Vettel, testlerde kaybettiği vakit göz önüne alındığında araç içerisinde rahat hissetmediğini belirtti.

Alman pilotun performansı, Formula 1 dünyasını endişelendirse de, eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg o kadar da olumsuz değil.

Rosberg, "Öncelikle Sebastian'ın, Ferrari'den ayrılmasına rağmen kendisiyle birlikte kalan bu kötü psikolojik durumdan çıkabilmesini diliyorum."

"Aston Martin'le bazı sıkıntılar yaşadığını ve henüz rahat hissetmediğini söylemesi beni biraz şaşırttı. Elbette yeni bir takıma geldi, belki de uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olabilir."

"Sebastian yetenekli bir pilot, dört kez dünya şampiyonu oldu ve eminim başarılı olacak. Bu yıl yine harika yarışlar çıkaracağını göreceğimize eminim."

"Diğer tarafta Sebastian'ın bu sorunlara son vermesinin bir yolunu bulması çok önemli. Bahreyn'de onun seviyesindeki bir sürücünün yapmaması gereken başka bir hata daha yaptı." dedi.

Vettel, son galibiyetini 2019 Singapur Grand Prix'sinde elde etmişti.

paylaşım
yorumlar
F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Önceki haber

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

15s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
3
Formula 1

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

21s
4
Formula 1

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

11 dk
5
Formula 1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

1s
Son Haberler
Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
F1

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

11dk
F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
F1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

1s
Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor
F1

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

3s
Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

14s
Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
F1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

15s
Son Videolar
F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther Roma E-Prix
Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı
Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı

Çok Okunanlar Bugün

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Son Haberler

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.