Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Sebastian Vettel, son yıllarda eski formundan çok uzak görünüyor ve geçen yıl sadece yağmur altında gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkabildi.

Bu yıl Aston Martin'e geçen ve ilk yarış hafta sonunda Lance Stroll'ün ardında kalan Vettel, testlerde kaybettiği vakit göz önüne alındığında araç içerisinde rahat hissetmediğini belirtti.

Alman pilotun performansı, Formula 1 dünyasını endişelendirse de, eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg o kadar da olumsuz değil.

Rosberg, "Öncelikle Sebastian'ın, Ferrari'den ayrılmasına rağmen kendisiyle birlikte kalan bu kötü psikolojik durumdan çıkabilmesini diliyorum."

"Aston Martin'le bazı sıkıntılar yaşadığını ve henüz rahat hissetmediğini söylemesi beni biraz şaşırttı. Elbette yeni bir takıma geldi, belki de uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olabilir."

"Sebastian yetenekli bir pilot, dört kez dünya şampiyonu oldu ve eminim başarılı olacak. Bu yıl yine harika yarışlar çıkaracağını göreceğimize eminim."

"Diğer tarafta Sebastian'ın bu sorunlara son vermesinin bir yolunu bulması çok önemli. Bahreyn'de onun seviyesindeki bir sürücünün yapmaması gereken başka bir hata daha yaptı." dedi.

Vettel, son galibiyetini 2019 Singapur Grand Prix'sinde elde etmişti.