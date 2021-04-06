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Rosberg, Vettel'i Extreme E'de görmek istiyor

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Eski Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Aston Martin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'i Extreme E'de görmek istiyor.

Rosberg, Vettel'i Extreme E'de görmek istiyor

Dünya çapında ve iklim değişikliklerinden zarar görmüş çeşitli yerlerde gerçekleştirilen Extreme E yarış serisinde, elektrikli SUV araçları kullanılıyor ve serinin ilk yarışı geçen hafta düzenlendi.

Seride eski Formula 1 pilotları Jenson Button ve Nico Rosberg'e ek olarak, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın kendine ait takımları var.

Hatta Button, kendi takımının aracıyla mücadele ediyor.

Seride yarışan sürücüler arasında Carlos Sainz, Johan Kristoffersson ve Sebastien Loeb gibi önemli yıldızlar bulunurken, Rosberg buraya bir başka şampiyon Sebastian Vettel'i de çağırdı.

Vettel, son dönemde çevreyi korumaya yönelik çok sayıda açıklamada bulundu ve ayrıca BWT ile elçilik anlaşması da imzaladı.

F1-Insider.com'a konuşan Rosberg, "Belki Sebastian'ı da bir şekilde buraya çekebiliriz."

"Söz konusu şey sürdürülebilirlik olduğunda, Sebastian'ın da çevre sorunlarına dikkat çektiğini görmek çok güzel, çünkü çok büyük bir taraftar kitlesine sahip ve pek çok insanı olumlu yönde etkileyebiliyor."

"Buna daha fazla sporcunun katılması ve bu konuyu öne çıkarması her zaman harikadır." dedi.

Rosberg, Button'ın aksine aracı kullanan isim olmayacağını söyledi.

"Şu anda takım yöneticisi rolümden çok memnunum. Aynı zamanda çok fazla adrenalin de yaşatıyor. Ek olarak her şeyi yeniden finansa etmek de kolay değil, çünkü kendi ekibinize sahip olmak yılda birkaç milyon dolara patlıyor."

"Bu tür sayıları bulmak kolay değil. Ayrıca sürücülerimiz Molly ve Johan benden daha iyisini yapabilirler, bu yüzden her şey böyle daha iyi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Extreme E
Editör Kemal Şengül

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