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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"

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Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"
Ekleyen:
, Editör
11 Ağu 2020 18:29

Eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in yaşadığı sorunların kendisinden kaynaklı olduğunu düşünmüyor

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, hem Britanya hem de 70. Yıl Dönümü GP'de beklentilerin çok altında kaldı ve takım arkadaşı Charles Leclerc'ten çok daha kötü bir performans sergiledi.

Oysa Alman pilot, Macaristan'da iyi bir tempoya sahipti ve Leclerc'i geçmişti.

Bunu yorumlayan Rosberg, sorunun Vettel'in aracında olduğunu düşünüyor.

"Takımla yaptığı telsiz konuşmalarında Vettel'in ses tonu, ilişkilerinin artık ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Takımdan kendisine yeni bir araç sağlamasını istemesi gerektiğini düşünüyorum."

"Nasıl sürüş yapılacağını unutmadı. Sebastian'ın Charles Leclerc'ten daha yavaş olamayacağını biliyorum. Açık şekilde aracında bir sorun var." 

Öte yandan Rosberg, Mercedes'in 70. Yıl Dönümü GP'deki stratejisini eleştirdi ve Max Verstappen'i övdü.

"Mercedes'in biraz batırdığını düşünüyorum. Çünkü özellikle ön tarafta iki sürücü varsa, stratejinizi biraz değiştirebilirsiniz. Bence tüm hafta sonu olarak bakarsak, stratejik olarak Mercedes'in en iyi hafta sonu değildi."

"Max Verstappen takım radyosundan yavaşlamayacağını ve Mercedes'e saldırmak istediğini söylediğinde onu desteklemedim. Onu eleştirdim çünkü lastiklerini mahvettiğini düşündüm. Ama doğru olan buydu, çünkü Mercedes'i çok hızlı sürmeye itti ve daha erken pit yapmak zorunda kaldılar. Bu yüzden Max bu aşamada bir sürücü olarak gerçekten harika bir iş çıkardı."

 
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Editör Kemal Şengül

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