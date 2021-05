Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"

Sebastian Vettel, Monako'daki yarışta uzun zaman sonra ilk kez çok iyi bir performans ortaya koydu ve sekizinci sıradan başladığı yarışı beşinci bitirdi.

Alman pilot, pit stoplar sayesinde Pierre Gasly ve Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardı. Fakat aynı zamanda temposu oldukça iyi görünüyordu.

Vettel, bu güçlü performansıyla beraber taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi ve performansı, Rosberg'in de takdirini kazanmış durumda.

Mutlu şekilde konuşan Rosberg, Sky Sport İtalya'ya şunları söyledi: ''Çocuklar, Monako'da nasıl bir Vettel gördük öyle! O, hep onu tanıdığımız gibiydi: fevkalade!''

"Her halükarda benden on üzerinden on puan alacak! Bunun nedeni Gasly ve Hamilton pite girdikten sonra attığı iki tur. Bunlar o kadar olağanüstü ve güçlüydü ki her ikisini de geride bıraktı. Onun için harika bir hafta sonuydu."

"Sebastian'ın bu noktada gelmesini çok istiyordum, bunu gerçekten hak etti. Son birkaç yıldır Ferrari'de kolay bir dönem geçirmedi ve birkaç kez eleştirel davrandım. Monako'da tekrar geçmişteki Vettel'i gördük ve bu beni gerçekten mutlu ediyor."

"Onu bu şekilde sürerken izlemeyi çok seviyorum. Aston Martin'in Monako'yu ilk beşte bitirmesi de harika bir sonuç."

"Her şeyden önce Sebastian'ın geçen hafta sonu yeniden ritim yakaladığı için mutlu olmalıyız ve bu şekilde devam etmesini umuyoruz."

Ancak Rosberg, Fernando Alonso içinse o kadar da iyimser konuşmadı.

"Fernando'nun önünde uzun bir yol var. Zaman zaman hâlâ olağanüstü görünüyor. Tıpkı Mercedes'te takım arkadaşı olduğumuz zaman Michael Schumacher'in yaptığı gibi. Yaşı nedeniyle Michael'ın sürekli olarak iyi olması çok zordu ve şimdi aynı şey Fernando için de geçerli. Sonuç olarak Alonso'nun artık eski seviyesine ulaşacağını düşünmüyorum. "

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius