Rosberg: "Verstappen'in yeteneği eşsiz ama Hamilton'dan daha iyi değil"

Formula 1'e çok genç yaşta giren ve henüz 22 yaşında olmasına rağmen beş yıllık F1 deneyimine sahip olan Max Verstappen, kendi neslinin en iyi yarışçılarından birisi olarak kabul ediliyor.

Hollandalı pilotun bu yıl Lewis Hamilton'ın en büyük rakibi olabileceği düşünülüyor ve hatta F1 tarihinin en genç şampiyonu olma ihtimali de var.

2016'da Hamilton'ın önünde şampiyonluğa ulaşan eski F1 pilotu Nico Rosberg, Verstappen'in yetenek olarak Hamilton'dan daha kötü olduğunu düşünmüyor.

Rosberg, “Max Verstappen, Formula 1'de Lewis Hamilton ile aynı seviyede performans gösteren tek pilot."

"Ayrıca tıpkı Lewis Hamilton gibi nadir ve hatta eşsiz bir yeteneği var. Böyle bir yetenek sadece bir nesilde bir ortaya çıkıyor."

"Max gerçekten hızlı bir araca sahip olursa, bu yıl kesinlikle şampiyonluk için savaşacak."

"Ama Max'in Lewis'ten daha iyi bir sürücü olduğunu söyleyemezsiniz. Lewis tüm zamanların en iyisi olmaya doğru gidiyor, bu yüzden bunu söyleyemezsiniz."

"Lewis şampiyonluk mücadelesinde favori, ama yine de umarım heyecan verici bir sezon bizi bekliyordur."

"Red Bull Racing ve Ferrari'nin ilerleme kaydedeceğine ve Mercedes'e karşı mücadele edebileceğine eminim." dedi.