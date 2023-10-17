Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"
Nico Rosberg'e Max Verstappen, kırdığı rekorlardan epey keyif alıyor fakat bunu göstermekten kaçınıyor.
Max Verstappen, henüz 26 yaşında olmasına rağmen çok sayıda galibiyet, pole pozisyonu ve podyum elde etmeyi başardı.
Üç dünya şampiyonluğu bulunan Verstappen'in 2026'ya kadar sporu domine etmeye devam etme ihtimali var.
Hal böyle olunca pek çok rekoru kırması çok da uzun sürmeyebilir.
Fakat bu yıl arka arkaya yarış kazanma rekorunu kırdığı dönemde konuşan Verstappen, bu rekorları pek önemsemediğini söylemişti.
Kendisine yöneltilen sorularda bunun sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söyleyen Verstappen'e 2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg'den yanıt geldi.
Rosberg, Verstappen'in rekorları aslında çok önemsediğini fakat bunu göstermediğini iddia etti.
Sky Sports'a verdiği demeçte Rosberg, "Elbette rekorları düşünüyorsunuz."
"Max her zaman 'hayır, hayır' diyor ama elbette düşünüyor."
"Bu yıl üst üste galibiyetler aldığında 'ah hayır, ben duruma böyle bakmıyorum' dedi ama araçtan çıktığında parmaklarıyla 'dokuzuncu zafer' işareti yaptı."
"Yani tabii ki bunun hakkında düşünüyorsunuz. Tarih yazmak özel bir şeydir." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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