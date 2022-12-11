Rosberg: "Verstappen'in Hamilton ile rekabeti benimkinden daha kolaydı"

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Kartingde takım arkadaşı olan ikilinin ilişkisi, 2014'te Hamilton'ın Mercedes'e Rosberg'in takım arkadaşı olarak gelmesiyle devam etti. Ancak nihayetinde, ikili şampiyonluk için yarışma noktasına geldi ve ilişkileri kötüye gitti.

Turbo hibrit çağının 59 yarışının 51'ini kazanan ikili, Mercedes'in griddeki diğer takımlar üzerinde büyük bir baskı kurmasını sağladı. Ancak takım arkadaşları, takım içinde bireysel olarak mücadele ediyordu.

Hamilton 2014 ve 2015'te şampiyonluğu kazandı, Rosberg ise 2016'da şampiyonluğu kazanmasının ardından emekli oldu.

2016 sezonu, yalnızca bu ikili için değil, Mercedes için de oldukça zordu.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Rosberg, “Takım her zaman tarafsız olmak zorundaydı."

“Takım içinde garip bir hava ve dengesiz bir ruh hali vardı çünkü kendi garajımızın içinde bir rekabet olduğu çok açıktı. Bu da, kariyerimin en önemli noktasında birbirimize yakınlaşmamızı zorlaştırıyordu." dedi.

2021'deki nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde Verstappen, Hamilton'ı mağlup ederek ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanmıştı. Ayrıca Abu Dabi'deki 'olaylı' final, Mercedes ve Red Bull'un sezon boyunca yaşadığı anlaşmazlıklar için bir sembol niteliğindeydi.

Rosberg, Hollandalı pilotun Milton Keynes merkezli takımdaki pozisyonunun; Hamilton'a karşı mücadelesini daha kolay bir hale getirdiğini düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Rosberg, “Verstappen için mücadele daha kolaydı, çünkü o herkes tarafından bir numaralı pilot olarak görülüyor. Ayrıca Red Bull'da daha sakin bir atmosfer var." şeklinde yorum yaptı.

Verstappen'in bu sezonki performansının ardından Rosberg, onun 'kusursuz' bir pilot olduğuna inanıyor.

2016 Dünya Şampiyonu, “Tıpkı Michael Schumacher ve Ayrton Senna gibi bir mentaliteye sahip ve artık hata yapmıyor."

“Hiçbir takım arkadaşı ona yetişemedi, burada halihazırda gayet iyi pilotlar olan Pierre Gasly ve Sergio Perez'den bahsediyoruz."

“Verstappen bu yıl aklımı başımdan aldı. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına ve o noktada Ferrari'nin üstünlüğünü görmemize rağmen, 15 yarış galibiyeti rekoru kırarak tarihi bir sezon geçirdi. Ayrıca nispeten az pole pozisyonu vardı."

“Her zaman, en iyi beş pilot arasında yer alacak. Daha 25 yaşında iki Dünya Şampiyonluğu kazandı ve şimdiden Fernando Alonso'dan daha fazla yarış galibiyeti var. Gerçekten eksiksiz ve muazzam bir yetenek." dedi.