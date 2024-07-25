Rosberg: "Verstappen'in ceza alması gerekiyordu"

Verstappen ve Hamilton, pazar günü Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta mücadele ederken ilk virajda temas yaşadılar.

Frenlemede lastiklerini kilitleyen Verstappen, içeriden Hamilton'ın sağ ön lastiğine çarptı ve havalandı.

Bu temas sonucu Hamilton yarışa devam edip üçüncü olurken, Verstappen beşinci sıraya geriledi ve bu sırada finiş gördü.

Her iki sürücü de hakem soruşturmasının ardından ceza almaktan kurtuldu.

Rosberg, hakemlerin kararı açıklanmadan önce Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Max'in henüz olayı tekrar seyretmediğini varsayıyorum."

"Birisinin ona bunun bir viraj olduğunu söylemesi lazım, bu yüzden Lewis içeri doğru gidiyor! Lewis virajı dönüyordu. Eminim 5 ya da 10 saniyelik bir ceza alacak ve Sainz'ın arkasına düşecek." demişti.

Yarış kazası: Hamilton ile çarpışan Max Verstappen'e ceza yok Fotoğraf: Motorsport Images

Kazayı analiz eden eski F1 pilotu Anthony Davidson şunları söyledi: "İki tane başlık var; birincisi neden lastik kilitledi? İkincisi çarpışmada kim hatalıydı?"

"Düzlüğe girdiklerinde Verstappen, Lewis'in arkasındaydı ve ikisi de Williams'ı hızlıca geçtiler. Sonrasında Lewis yarış çizgisine doğru çekildi, ki bunu bekliyorsunuz."

"Sonrasında Lewis, viraja biraz erken gidiyor ve bu da Max'i biraz hazırlıksız yakalıyor."

"Max, düz gideceğini düşünerek boşluğa doğru gidiyor. Lewis içeri giriyor. Bir noktada virajı dönmeniz lazım ve bu da tüm sürücülerin bir şeyler denediği gri bir alan."

“Max bunu Avusturya'da yaptı. Lewis burada yapıyordu. Sizi geçmeye çalışan sürücüyü rahatsız ediyorsunuz."

"Orada her iki ön tekerlek de kilitlendi. Bu da aracın düz gitmesine neden oluyor. Araç düz gittiği için çarpışma yaşanıyor."

"Lewis dönüşe geçmişti fakat Max lastiklerini kilitlediği için araç sola gidiyormuş gibi oluyor. Aslında öyle değil - bu sadece bir yanılsama."

"İki lastik de kilitlendiğinde, direksiyon hakimiyetiniz olmaz. Lewis'i etkileyen de buydu. İç taraftaki aracın aniden dümdüz gitmesini beklemiyorsunuz, ki öyle de oldu."

"Lastik kilitlenmesinin boyutunu ve aracın dışarıya savrulma miktarına bakarsak, bence bu bir yarış kazasıydı. Çarpışmanın ana nedeni Max'ti. Fakat viraja girerken biraz risk altındaydı."

"Bu gri bir alan. Rakibiniz sizi geçmek için hamle yaptığında siz de ona karşılık verirsiniz."