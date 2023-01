Rosberg, Verstappen'i Fangio, Schumacher, Hamilton ve Senna'nın yanına yazıyor

Haberi dinle

2016'nın ardından Formula 1 kariyerini noktalayan ve şimdilerde farklı işlerle uğraşan Nico Rosberg'in yaptığı şeylerden birisi de yorumculuk.

Alman pilot, 2022'nin sonunda yılın en iyi beş pilotunu yorumladı ve Verstappen'i hem geçen yılın zirvesine yazdı, hem de tüm zamanların en iyi beş pilotu arasında gösterdi.

Rosberg, "2022 Formula 1 sezonu harikaydı. Baskın olan bir isim olsa dahi hiç de sıkıcı değildi. Bence kural değişikliği geçişleri kolaylaştırmak adına mükemmel şekilde çalıştı, bu yüzden Ross Brawn ve ekibine teşekkür etmeliyiz."

"Sadece geçiş istatistiklerine bakıldığında bile aradaki fark açıkça görülüyor (2021'de 22 yarışlık zaman diliminde 599 geçiş olurken, 2022'de 785 geçiş oldu) ve yeni kuralların ne kadar işe yaradığını görebiliyorsunuz."

"Max Verstappen'i bu yılki en iyi beş sürücü arasında ilk sıraya yazmak gerekiyor çünkü son derece hızlı ve istikrarlı bir sürüş sergiliyor. Asla hata yapmıyor. Yarışların çoğunda sıralama turlarında en hızlı araca sahip değildi fakat hiç kaza yapmadı ve 22 yarışın 15'ini kazanıp, inanılmaz bir başarı yakaladı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Benim için Senna, Hamilton, Schumacher ve Fangio ile birlikte tüm zamanların en iyi beş pilotu arasına girecek. Şimdiye kadar sadece iki şampiyonluk kazandı ancak yakında daha fazlasını yakalayacağına eminim, özellikle de 24-25 yaşında olduğunu düşünürsek."

"İkinci sıraya Mercedes'teki ilk yılında olan ve çok zor bir araçla inanılmaz derecede istikrarlı sonuçlar alan George Russell'ı koydum. Sezon başında araç sürülemez haldeydi ancak neredeyse her yarışı ilk beşte bitirmeyi başardı ve sıralamalarda Lewis Hamilton'ı geçti. Her zaman Lewis kadar hızlıydı, her zaman ona yakındı. Hamilton kötü bir sezon geçirmedi ama şanssızdı. George da yeterince hızlı olmayan bir Mercedes ile şampiyonada Leclerc ve Perez'e çok yaklaştı."

"Üçüncü sırada ise sezonun ilk bölümünde şampiyonluk için iyi bir mücadele veren Leclerc yer alıyor. Harika bir hız yakaladı ancak takım onu mükemmel şekilde destekleyemedi ve kendisi de Verstappen'e karşı savaşta göze alınamayacak birkaç hata yaptı. Ancak dünya şampiyonasında ikinciliği hak etti çünkü o harika bir sürücü."

"Dördüncü sıraya Hamilton'ı koyuyorum çünkü çok şanssızdı, özellikle şampiyonanın ilk bölümünde onun için pek çok şey ters gitti. Şanssızlık yaşamasaydı Russell'la benzer puanda olacaktı. Yıl sonuna doğru araç hızlanmaya başladığında, çok iyi yarışlar çıkarıp, yeteneklerini gösterdi. Eğer araç gelecek yıl iyi olursa, hem dünya şampiyonluğu için hem de Russell'a karşı savaşabilir."

"Beşinci Lando Norris çünkü Daniel Ricciardo'nun harika bir sürücü olduğunu ve son iki yılda onu sürekli olarak yendiğini unutmamalıyız. Lando önde olmayı hak ediyor, harika bir iş çıkardı ve onu, ilk beş için Alonso'ya tercih ediyorum. Fernando aracındaki sorunlar nedeniyle çok şanssızdı. Bu yaşta bazı özel performansı sergiledi, seviyesi olağanüstüydü. Bu yüzden onu altıncı sıraya koyardım." dedi.