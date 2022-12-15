Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"

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Verstappen, kariyerinde iki kez şampiyonluk için savaştı ve bunların ikisinde de mutlu sona ulaşmayı başardı.

Hollandalı pilot bu yılki 22 yarışın 15'ini kazanıp, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot unvanını da eline geçirdi.

Saf hız anlamında zaten en iyi pilotlarından birisi olarak görülen Verstappen'in bu performansı, 2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg'den övgü aldı.

Rosberg, Hollandalı pilotun "çok yakında" gelmiş geçmiş en iyi beş Formula 1 pilotu arasında yer alacağına inanıyor.

Sport1.de'ye konuşan 2016 Dünya Şampiyonu, "Max Verstappen tek kelimeyle harika bir sürücü."

"Çok yakında tüm zamanların en iyi beş F1 pilotu arasına gireceğine eminim."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Senna, Hamilton ve Schumacher ile birlikte Max Verstappen'in adı da bu listede yer alacak."

"Özellikle de şimdiden ikinci şampiyonluğunu cebine koymuş olması, bunun çok yakında olacağını gösteriyor."

"Bu kadar yetenekli ve kusursuz olması inanılmaz." dedi.

Verstappen, bu yılki Verstappen'in aynı araçla sadece Lewis Hamilton'ın yenebileceği görüşünde.

"Max, takım arkadaşından çok daha güçlüydü ve kendinizi en iyi ölçebileceğiniz kişi odur."

"Şu anki ve önceki takım arkadaşları da elbette aptal değildi. Gasly, Perez ve diğerlerini düşünün, hepsi iyi isimler fakat Max'in seviyesinin yarısına bile gelemiyorlar."

"Perez'in biraz yaklaştığı anlar oldu ama geri kalanında Verstappen'e kıyasla çok geride kaldı."

"Bir sezonda 15 zafer inanılmaz. Artık Formula 1'de yenilmesi gereken adam o.

"Aynı araçta olsaydı sadece Hamilton'ın bu seviyede, yani yaklaşık aynı seviyede olacağını düşünüyorum."

"Verstappen'in şu anki seviyesi çılgınca."