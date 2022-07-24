Rosberg: "Verstappen, pole pozisyonunu kaçırmasına rağmen Leclerc'e göre avantajlı”

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Leclerc sıralama seansında, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın hava koridorunun da yardımıyla Verstappen'i 0,3 saniye geride bıraktı.

Cuma günü antrenmanlarda, Verstappen'in Red Bull'u, Ferrari'lere göre uzun sürüşlerde önemli bir hız avantajına sahip görünüyordu ancak Pazar günü yarış koşullarında durumun böyle olup olmayacağı henüz belli değil.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte 2016 dünya şampiyonu Rosberg, “Charles Leclerc inanılmaz etkileyiciydi ancak Ferrari'nin araç ayarlarında bir hata yapıyor olabileceğine dair içimde bir his var.”

“Bence o araçta çok fazla yere basma güçleri var. Daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmanız, virajlara daha hızlı girdiğiniz ve lastiklere daha fazla yüklendiğiniz anlamına geliyor. Ayrıca lastiklerin daha kolay aşınmasına ve zorlamanıza neden oluyor.”

“Ferrari ayarlarının yarışta onlara sorun çıkarabileceğini düşünüyorum ve bu Red Bull’a avantaj sağlar.”

“Sorun şu ki; Red Bull’un düzlük hızından dolayı Ferrari daha fazla geri adım atamaz çünkü Red Bull’lar virajlarda arayı yeterince kapatabilirse, düzlüklerde Charles'ı geçebilirler.”

“Dürüst olmak gerekirse, Verstappen'in antrenman seanslarındaki hızına bakarsak kesinlikle onun yerinde olmayı tercih ederim. Çünkü evet, o sadece ikinci ama yarış simülasyonunda Red Bull’lar çok hızlıydı. Yarışın uzun olduğunu biliyoruz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Ferrari gerçekleştirilen son 2 yarışta zafere ulaştı ancak Sainz'ın geriden start alması ve Red Bull’ların ilk üçe girmesiyle Rosberg, Ferrari'nin yakaladıkları ivmeyi sürdürebilmesinin pek mümkün olmadığına inanıyor.

Rosberg, “İster bir ister iki pit-stop yapın, yarın strateji zor olacak. Yani şu anda Verstappen’in yerinde olmayı tercih ederdim.”

“Sonlara doğru Sergio da aradaki farkı kapatmayı başardı. Tempoyu korur ve ilk ikiye gerçekten yakın kalmayı başarırsa, Max'e gerçekten yardımcı olabilir.”

“Bu da Red Bull için büyük bir avantaj ve Carlos'un en geriden başlaması şu anda Ferrari'yi her zamankinden daha fazla üzüyor. Tüm strateji seçenekleriyle bu, Red Bull'un yarışta sahip olacağı başka büyük bir avantaj. ” ifadelerini kullandı.

Rosberg tahmininde net olsa da, Leclerc ile Verstappen yarışta hangi takımın ayarlarının daha başarılı olacağından emin olmadıklarını itiraf etti.

Leclerc, “Sanırım [hangi ayarın doğru olduğunu] zaman gösterecek.”

“Bilmiyorum. Daha yüksek yere basma gücüne sahibiz ve belki de lastik yönetimimiz biraz daha iyi. Ancak öte yandan Red Bull’lar düzlüklerde son derece hızlı.”

“Burayı takip etmek çok zor. Bu yüzden en azından ilk birkaç tur liderliğimizi korumamız ve ardından lastiklerimizi mümkün olan en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor.”

“Muhtemelen olayları bizden farklı görüyorlar. Bu ilginç çünkü işe yarayan stratejinin ne olduğunu yarın göreceğiz ancak kazanırlarsa nedenini anlamamız gerekecek.” dedi.

Ferrari'nin son iki zaferinden önce altı yarışın beşini kazanan Verstappen, takımın kararına güvenmesine rağmen temkinli davrandı.

Verstappen, “Genel olarak burada nasıl hızlı gideceğimiz konusunda biraz farklı bir felsefemiz olduğunu düşünüyorum.”

“Düzlükte biraz daha hızlıyız. Tabii ki bu bizi biraz zorluyor, özellikle son sektördeki yüksek hızlı virajlarda.”

“Yarın ‘en hızlı felsefenin’ ne olduğunu görmek ilginç olacak. İyi bir iş çıkarabileceğimizden eminiz ancak yarın hava gerçekten sıcak olacak ve her şey lastikleri iyi koruyabilmeye bağlı.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images