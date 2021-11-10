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Formula 1 Haberler

Rosberg: "Verstappen, Hamilton'ın zayıf olduğu dönemlerde avantaj yakalamalı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Nico Rosberg, Max Verstappen'e tavsiyelerde bulundu ve Lewis Hamilton'ın en zayıf olduğu dönemlerde, bundan en iyi şekilde faydalanması gerektiğini belirtti.

Rosberg: "Verstappen, Hamilton'ın zayıf olduğu dönemlerde avantaj yakalamalı"

Formula 1 dünya şampiyonluğu için verilen mücadelede, bitime dört yarış kala heyecan tavan yapmış durumda. Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sinde baskın bir performansla galibiyete ulaştı.

Yine de sezonun bitimine hâlâ dört yarış var ve masanın üzerinde alınabilecek hâlâ 107 puan bulunuyor. Verstappen'in avantajı ise sadece 19 puan.

Verstappen, eğer Brezilya'daki sprint yarışını ve ana yarışı kazanırsa, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarını ikinci bitirse dahi şampiyon olacak.

Daha önce Hamilton'ı yenerek şampiyon olan Nico Rosberg, şu anda Verstappen önde olsa bile Hamilton'ın mücadeleyi bırakmayacağını düşünüyor.

Bu yüzden Rosberg, Verstappen'in Hamilton'ın zayıf olduğu noktalarda avantaj yakalaması gerektiğine inanıyor.

F1-Insider.com'a konuşan Rosberg, "Lewis'in motivasyonunu biraz kaybettiği ve daha zayıf olduğu noktalarda avantaj yakalamalısınız."

"Eğer zayıf bir dönemiyse, o zaman tamamen saldırmalı ve maksimum puanı almalısınız çünkü Lewis peşinizi asla bırakmaz. Her zaman geri gelir." dedi.

Dünya şampiyonluğu için verilen mücadele çok fazla baskı da yaratıyor. Ayrıca Verstappen ve Hamilton'ın zaman zaman birbirleri hakkında iğneleyici sözler konuştuğu da biliniyor.

Rosberg'e göre, bu sebeple işin psikolojik tarafı da önemli.

Alman pilot, "Max bu alanda gerçekten çok güçlü ve böyle bir savaşta, zihniyet büyük önem taşıyor. Bu Max için kesinlikle kolay değil çünkü ilk kez böyle bir durumda. Ek olarak tüm zamanların en başarılı Formula 1 sürücüsüne karşı savaşıyor. Bu bakımdan, zaten en büyük takdiri hak ediyor." dedi.

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