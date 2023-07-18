Rosberg: "Verstappen, F1 tarihine geçecek"
Nico Rosberg, çifte dünya şampiyonu Max Verstappen'in en iyi beş pilottan birisi olduğu görüşünde.
Max Verstappen bu yılki 10 yarışın sekizini kazandı ve şampiyonada 99 puan farkla ilk sırada yer alıyor.
Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde üçüncü şampiyonluğunu alacak ve Red Bull'un da tüm yarışları kazanma ihtimali mevcut.
Red Bull'un tüm yarışları kazanma ihtimalini Marca'ya yorumlayan 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, "Teorik olarak mümkün."
"Fakat mevcut sezon hakkında konuşacak olursak, Red Bull Racing'in durumu oldukça karmaşık çünkü şu anda sadece bir pilotu kazanıyor, ikinci pilotu ise çeşitli sorunlar nedeniyle geride kalıyor."
"Ancak Max Verstappen gerçekten birçok zafer elde edebilecek yetenekte."
"O, olağanüstü bir pilot. Onun, Formula 1 tarihindeki en iyi pilotlar olan Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton gibi en üst seviyeye ulaşacağına inanıyorum."
"Max kesinlikle en güçlü beş sürücü içerisinde yer alacak. Hem kendisi inanılmaz derecede hızlı, hem de takım ona mükemmel bir araç sağlıyor."
Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
"Sadece Max'in takım arkadaşlarına bakın! Hepsi iyi isimler ancak sonuç anlamında Max'e yaklaşmayı dahi başaramıyorlar. Sergio Perez iyi bir sürücü olmasına rağmen bunu yapamıyor, ki onu çok iyi tanıyorum."
"Takım arkadaşınızın sizden daha iyi olduğunu kabul etmek psikolojik olarak her zaman çok zordur. Bunu kendi deneyimlerimden biliyorum, Hamilton ile benzer bir durumdaydım - çok hızlı bir takım arkadaşınız olduğunda çok zorlanıyorsunuz."
"Bazı insanlar hep aynı pilotun kazanmasının Formula 1 için iyi olmadığını söyleyebilir. Fakat bazen böyledir."
"Arka planda gerçekleşen başka birçok ilginç şey de var. Örneğin, McLaren belirgin şekilde gelişti ve bu çok iyi. Şimdi kimin ikinci bitireceğini bilmiyoruz." dedi.
Rosberg, Fernando Alonso'yu da övdü.
"Ben Fernando'nun büyük bir hayranıyım, çünkü 42 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir seviyede performans sergiliyor."
"Gerçek bir gladyatör ve onun Hamilton ya da Verstappen ile mücadelesini izlemek büyük bir keyif. Her virajda %100'ünü veriyor ve saygıyı hak ediyor."
"F1 kariyerini bitirdiğinde onu Extreme E'de görmek isteriz çünkü Dakar Rallisi'nde yarışma deneyimi var."
"Onu bir gün bizim serimizde görmek harika olur."
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