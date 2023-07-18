Kayıt Ol
Önceki / Horner: "Ricciardo'nun planı, 2025 yılında Red Bull'a geçmek" Sonraki / McLaren: "Sidepod tasarımının performans üstündeki etkisi büyük"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Rosberg: "Verstappen, F1 tarihine geçecek"

Nico Rosberg, çifte dünya şampiyonu Max Verstappen'in en iyi beş pilottan birisi olduğu görüşünde.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates victory on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen bu yılki 10 yarışın sekizini kazandı ve şampiyonada 99 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde üçüncü şampiyonluğunu alacak ve Red Bull'un da tüm yarışları kazanma ihtimali mevcut.

Red Bull'un tüm yarışları kazanma ihtimalini Marca'ya yorumlayan 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, "Teorik olarak mümkün."

"Fakat mevcut sezon hakkında konuşacak olursak, Red Bull Racing'in durumu oldukça karmaşık çünkü şu anda sadece bir pilotu kazanıyor, ikinci pilotu ise çeşitli sorunlar nedeniyle geride kalıyor."

"Ancak Max Verstappen gerçekten birçok zafer elde edebilecek yetenekte."

"O, olağanüstü bir pilot. Onun, Formula 1 tarihindeki en iyi pilotlar olan Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton gibi en üst seviyeye ulaşacağına inanıyorum."

"Max kesinlikle en güçlü beş sürücü içerisinde yer alacak. Hem kendisi inanılmaz derecede hızlı, hem de takım ona mükemmel bir araç sağlıyor."

Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing

Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

"Sadece Max'in takım arkadaşlarına bakın! Hepsi iyi isimler ancak sonuç anlamında Max'e yaklaşmayı dahi başaramıyorlar. Sergio Perez iyi bir sürücü olmasına rağmen bunu yapamıyor, ki onu çok iyi tanıyorum."

"Takım arkadaşınızın sizden daha iyi olduğunu kabul etmek psikolojik olarak her zaman çok zordur. Bunu kendi deneyimlerimden biliyorum, Hamilton ile benzer bir durumdaydım - çok hızlı bir takım arkadaşınız olduğunda çok zorlanıyorsunuz."

"Bazı insanlar hep aynı pilotun kazanmasının Formula 1 için iyi olmadığını söyleyebilir. Fakat bazen böyledir."

"Arka planda gerçekleşen başka birçok ilginç şey de var. Örneğin, McLaren belirgin şekilde gelişti ve bu çok iyi. Şimdi kimin ikinci bitireceğini bilmiyoruz." dedi.

Rosberg, Fernando Alonso'yu da övdü.

"Ben Fernando'nun büyük bir hayranıyım, çünkü 42 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir seviyede performans sergiliyor."

"Gerçek bir gladyatör ve onun Hamilton ya da Verstappen ile mücadelesini izlemek büyük bir keyif. Her virajda %100'ünü veriyor ve saygıyı hak ediyor."

"F1 kariyerini bitirdiğinde onu Extreme E'de görmek isteriz çünkü Dakar Rallisi'nde yarışma deneyimi var."

"Onu bir gün bizim serimizde görmek harika olur."

paylaşım
yorumlar

Horner: "Ricciardo'nun planı, 2025 yılında Red Bull'a geçmek"

McLaren: "Sidepod tasarımının performans üstündeki etkisi büyük"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Formula 1
Macaristan GP

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Formula 1
Macaristan GP

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu" Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Formula 1
Macaristan GP

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull'un yeni güncellemesi ortaya çıktı; Radyatör ve sidepod yapısı değiştirildi

Red Bull'un yeni güncellemesi ortaya çıktı; Radyatör ve sidepod yapısı değiştirildi

Formula 1
Macaristan GP

Red Bull'un yeni güncellemesi ortaya çıktı; Radyatör ve sidepod yapısı değiştirildi Red Bull'un yeni güncellemesi ortaya çıktı; Radyatör ve sidepod yapısı değiştirildi

Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"

Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"

Formula 1
Britanya GP

Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?" Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"

Red Bull, Macaristan için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor

Red Bull, Macaristan için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor

Formula 1
Britanya GP

Red Bull, Macaristan için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor Red Bull, Macaristan için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor

Son Haberler

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

F1 Formula 1
Macaristan GP

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı! Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Tsunoda: "De Vries, geri bildirim konusunda Niki Lauda gibiydi"

Tsunoda: "De Vries, geri bildirim konusunda Niki Lauda gibiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Tsunoda: "De Vries, geri bildirim konusunda Niki Lauda gibiydi" Tsunoda: "De Vries, geri bildirim konusunda Niki Lauda gibiydi"

Perez: "13 yıldır F1'deyim, gelecekten korkmuyorum"

Perez: "13 yıldır F1'deyim, gelecekten korkmuyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Perez: "13 yıldır F1'deyim, gelecekten korkmuyorum" Perez: "13 yıldır F1'deyim, gelecekten korkmuyorum"

Leclerc: "Sezonun geri kalanında gelişeceğimizden hiç şüphem yok"

Leclerc: "Sezonun geri kalanında gelişeceğimizden hiç şüphem yok"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Leclerc: "Sezonun geri kalanında gelişeceğimizden hiç şüphem yok" Leclerc: "Sezonun geri kalanında gelişeceğimizden hiç şüphem yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol