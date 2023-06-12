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Rosberg: "Verstappen çoktan Schumacher, Hamilton ve Senna ile aynı seviyede"

2016 Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg'e göre Max Verstappen şimdiden Lewis Hamilton, Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile aynı klasmanda anılabilecek kadar iyi.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk on the podium

Yeni kuralların ikinci sezonuna da bomba gibi bir giriş yapan Verstappen, ilk yedi yarışın beşini kazanmasının ardından takım arkadaşı Sergio Perez'in 53 puan önünde şampiyona lideri.

Üçüncü şampiyonluk için şimdiden kupanın bir ucunu tutan son şampiyon, arka arkaya üç kez şampiyonluğa ulaşmış sadece beşinci isim olacak: diğerleri Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Juan Manuel Fangio!

Kariyerini sonlandırmasından bu yana yorumculuk yapan Rosberg ise şimdiden Verstappen'i bu büyük isimlerin arasına alıyor.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Verstappen'i izlerken Schumacher, Hamilton ve Ayrton Senna seviyesinde tarihi bir büyüklüğe tanıklık ediyoruz." 

"Bu gerçekten inanılmaz bir performans, olağanüstü." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Tüm başarılarına rağmen F1'in gidişatından memnun olmadığını da sık sık dile getiren Verstappen'in erkenden emekli olabileceği de söyleniyor.

Rosberg, "Kendisinin emekliye ayrılabileceğine yönelik dedikodular ilk olarak Hamilton ile mücadele ettiği yıl başladı, birçok kez 'her yıl böyle geçerse uzun süre devam edemem' ifadesini kullanmıştı." 

"F1'deki mücadele o kadar şiddetli ve yoğun ki, eğlencenin de büyük bir kısmını alıp götürüyor. Ancak bu gerginlik her zaman devam edecek, özellikle de şampiyonluk mücadelesi vermekteyseniz."

"Herkes sürekli kazanmanızı bekleyecek, bu beklentiyi yönetmek kolay değil." dedi. 

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