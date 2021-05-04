Rosberg: "Verstappen çok fazla hata yapıyor"

Bu yıl geride kalan üç yarışta galibiyet için Max Verstappen ve Lewis Hamilton çekiştiler.

Verstappen, üç yarışta da temiz bir hafta sonuna sahip olamadı ve sadece Imola'daki yarışı kazanabilirken, diğerlerinde ikinci oldu.

Hollandalı pilot, Bahreyn'deki ilk yarışa damga vursa da, Hamilton'ı pist dışından geçtiği için yerini geri vermek zorunda kaldı ve ikinci oldu.

Imola'da sıralama turlarında kendisini üçüncü sıraya düşüren bir hata yaptı, fakat pazar günü bunu telafi etmeyi başardı ve kazandı.

Portekiz'de ise hem sıralama turları hem de yarışta hata yaptı. Hollandalı pilot, sıralama turlarında pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi. Bu da pole pozisyonunu alamadığı anlamına geliyordu. Ek olarak yarışta Hamilton'ı geçtikten sonra hata yaptı ve son turda yine pist limitlerini aştığı için en hızlı tur puanı da gitti.

2016'da Hamilton'ı yenerek şampiyon olan Rosberg, ikili arasındaki savaşı şöyle yorumladı: "Bugün fark yaratan şey sürücüydü."

"Max, dün sıralama turlarında gördüğümüz üzere daha hızlı bir araca sahipti, fakat daha fazla hata yaptı."

"Lewis'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsanız, bunu yapamazsınız. Her şey düzgün olmalı, aksi takdirde hiç şansınız yok."

"Bunlar küçük hatalar olabilir, fakat bir araya geliyorlar ve sonuçları büyük oluyor. Max'in bir şeyler bulması ve bu hatalardan kaçınması gerekiyor.“

Ancak Rosberg, keyifli bir yıl olacağını söyledi ve ekledi: "Red Bull ve Mercedes'in en iyi anlaşan iki takım olmadığını biliyoruz. Bu durum takım patronları ile başlıyor."

"Toto ve Helmut birbirlerini sevmiyorlar ve aynı şey sürücüler için de geçerli. Bence çok eğleneceğiz.“

Wolff geçtiğimiz günlerde Helmut Marko'nun eleştirilerinin ve yorumlarının Mercedes'i motive ettiğini, bu yüzden de Marko'nun varlığının Alman üretici için çok faydalı olduğunu söylemişti.

Marko da, "Bu, oldukça zorlu bir savaş ve psikoloji, bu mücadelenin bir parçası. Toto böyle görüyorsa bırakın da öyle görsün." demişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images