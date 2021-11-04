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Formula 1 Haberler

Rosberg: "Verstappen şu ana kadar baskıyla çok iyi baş etti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, Max Verstappen'in bu yıl şampiyonluk savaşının getirdiği baskıyla çok iyi baş ettiğini düşünüyor.

Rosberg: "Verstappen şu ana kadar baskıyla çok iyi baş etti"

Lewis Hamilton, bu yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğu için mücadele ederken, Max Verstappen ilk kez şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Yine de Verstappen, 2015 yılında spora girdi ve bu yıl spordaki yedinci yılını geçiriyor ve 100'den fazla yarışa çıkmış durumda.

Ancak kariyerinin en iyi yılını geçiren Verstappen, ilk kez şampiyonluk mücadelesinde yer aldığı için, çoğu şeyi eskisine göre daha farklı yapması ve aldığı riskleri eskisine oranla daha ciddi şekilde hesaplaması gerekiyor.

Sky Sports'a konuşan Nico Rosberg, sonunda Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünse de, Verstappen'in şampiyonluk baskısını şimdiye kadar çok iyi yönettiğini belirtti.

Rosberg şöyle konuştu: "Mücadele her zamankinden daha heyecan verici, bu basitçe inanılmaz."

"Birbirlerine karşı yarışan nesillerinin en iyi iki sürücüsüne sahibiz. Şu anda Verstappen inanılmaz iyi sürüyor. Ancak Hamilton'ın tecrübesi sayesinde bir şekilde zirveye çıkacağını düşünüyorum."

Nedeni sorulduğunda Rosberg, "Lewis daha önce de bu durumdaydı. Onun dolabında yedi şampiyonluk kupası var. Sezon sonunda şampiyonluk mücadelesinin içinde olduğu en az 10 sezon vardı. Max ise ilk kez bu durum içerisinde ve bu durum aşırı boyutta."

"Max daha fazla baskı altında çünkü hayali tehlikede, F1 şampiyonu olma hayalinden bahsediyorum. Özellikle kurallar değişirken, sonrasında bir başka şansınız olup olmayacağını bilemezsiniz. Red Bull'un yine hızlı bir araç yapıp yapamayacağını bilemezsiniz."

"Yani tehlikede olan çok şey var ve karşı karşıya olduğu bu yeni durumla başa çıkması için Max'in üzerinde çok büyük bir baskı var. Üzerindeki baskı, Hamilton'dan daha fazla."

"Fakat şimdiye kadar harika gidiyor. Ona baktığınızda, baskı altında bile diyemezsiniz. Bununla baş çıkma şekli inanılmaz. Şu anda gerçekten çok güçlü ve bakalım nasıl ilerleyecek." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid with his engineer

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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