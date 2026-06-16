Rosberg ve Villeneuve hemfikir: "Piastri gittikçe gözden düşüyor"
Nico Rosberg ve Jacques Villeneuve, Oscar Piastri'nin son dönemdeki performans düşüşü nedeniyle Formula 1 padoğundaki konumunun zayıfladığını iddia etti.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, geçtiğimiz sezon yaşadığı form düşüşü nedeniyle pilotlar şampiyonasında stediği konuma ulaşamamıştı. Avustralyalı pilot, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle girmişti ancak sezon şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.
Sezon başında Avustralya ve Çin'de yaşadığı üst üste yarış dışı kalmaların ardından Japonya ve Miami'de podyumlar elde etse de Piastri, o tarihten bu yana ilk üç mücadelesinin dışında kaldı. Barselona'da ise tempo olarak takım arkadaşı Lando Norris’in gerisinde kaldı. Norris yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Piastri liderin 35 saniye gerisinde beşinci oldu.
Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede Piastri'nin form grafiğinin ciddi şekilde gerilediğini söyledi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Rosberg, "Son zamanlarda onun için işler pek iyi gitmiyor. Piyasa değeri son haftalarda ve aylarda biraz düştü."
"Bu biraz beklenmedik çünkü geçen yıl Lando ile başa baş ilerliyordu, bu yıl ise Lando biraz öne geçti."
"Bence yeni kurallar ve yeni araçlarla Oscar henüz kendini tam rahat hissetmiyor." dedi.
Jacques Villeneuve de benzer şekilde Piastri'nin form düşüşüne dikkat çekti: "Geçen yıl sezon ortasında padokta en çok konuşulan isimlerden biriydi. Ama sonra düşüşe geçti ve bu formunu geri kazanamadı. Bu çok garip, artık kimse ondan bahsetmiyor ve bu sadece altı ay içinde oldu."
"Ne yazık ki bu spor böyle. Birkaç kötü yarış geçirdiğinizde insanlar sizi unutabiliyor."
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