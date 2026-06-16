Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Rosberg ve Villeneuve hemfikir: "Piastri gittikçe gözden düşüyor"

Nico Rosberg ve Jacques Villeneuve, Oscar Piastri'nin son dönemdeki performans düşüşü nedeniyle Formula 1 padoğundaki konumunun zayıfladığını iddia etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, geçtiğimiz sezon yaşadığı form düşüşü nedeniyle pilotlar şampiyonasında stediği konuma ulaşamamıştı. Avustralyalı pilot, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle girmişti ancak sezon şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.

Sezon başında Avustralya ve Çin'de yaşadığı üst üste yarış dışı kalmaların ardından Japonya ve Miami'de podyumlar elde etse de Piastri, o tarihten bu yana ilk üç mücadelesinin dışında kaldı. Barselona'da ise tempo olarak takım arkadaşı Lando Norris’in gerisinde kaldı. Norris yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Piastri liderin 35 saniye gerisinde beşinci oldu.

Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede Piastri'nin form grafiğinin ciddi şekilde gerilediğini söyledi.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Rosberg, "Son zamanlarda onun için işler pek iyi gitmiyor. Piyasa değeri son haftalarda ve aylarda biraz düştü."

"Bu biraz beklenmedik çünkü geçen yıl Lando ile başa baş ilerliyordu, bu yıl ise Lando biraz öne geçti."

"Bence yeni kurallar ve yeni araçlarla Oscar henüz kendini tam rahat hissetmiyor." dedi.

Jacques Villeneuve de benzer şekilde Piastri'nin form düşüşüne dikkat çekti: "Geçen yıl sezon ortasında padokta en çok konuşulan isimlerden biriydi. Ama sonra düşüşe geçti ve bu formunu geri kazanamadı. Bu çok garip, artık kimse ondan bahsetmiyor ve bu sadece altı ay içinde oldu."

"Ne yazık ki bu spor böyle. Birkaç kötü yarış geçirdiğinizde insanlar sizi unutabiliyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Piero Ferrari: "DNA'mızda yarış kazanmakla yetinmek yok, şampiyonluğu deneyeceğiz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Piero Ferrari: "DNA'mızda yarış kazanmakla yetinmek yok, şampiyonluğu deneyeceğiz"

Martin: "Brno'da %100 performans gösteremeyeceğim"

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Martin: "Brno'da %100 performans gösteremeyeceğim"

Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Son Haberler

Piero Ferrari: "DNA'mızda yarış kazanmakla yetinmek yok, şampiyonluğu deneyeceğiz"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piero Ferrari: "DNA'mızda yarış kazanmakla yetinmek yok, şampiyonluğu deneyeceğiz"

Martin: "Brno'da %100 performans gösteremeyeceğim"

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Martin: "Brno'da %100 performans gösteremeyeceğim"

Rosberg ve Villeneuve hemfikir: "Piastri gittikçe gözden düşüyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Rosberg ve Villeneuve hemfikir: "Piastri gittikçe gözden düşüyor"

Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle