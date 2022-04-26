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Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"

Nico Rosberg'e göre Mercedes'te yaşanan krizde takıma liderlik edecek en doğru isim Toto Wolff.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"
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2022'nin ilk dört yarışının ardından Mercedes'te bir kriz havası olduğunu söylemek mümkün çünkü takım istenilen performansın çok uzağında.

Dalgalanma da dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıya olan Mercedes, şimdiye kadar iki podyum almayı başarsa da, tempo olarak Ferrari ve Red Bull'un çok uzağında.

Imola'da George Russell dördüncü olsa da, Valtteri Bottas son bölümde daha hızlıydı ve McLaren pilotu Lando Norris de Russell'ın önünde finiş gördü. Tüm bunlar son yılların en baskın takımının bu yıldan beklemediği sonuçlar.

2010-16 yılları arasında Mercedes ile yarışan ve 2016'da şampiyon olduktan sonra emekli olan Nico Rosberg, Mercedes'in şu anda bir kriz içerisinde olduğunu kabul etse de, Toto Wolff'un bu sürece liderlik etmek için doğru isim olduğu görüşünde.

Sky Sports F1'e konuşan Rosberg, Wolff'un bu krizde Mercedes'e liderlik edecek doğru isim olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet! Toto, bu sporda gördüğümüz en iyi takım patronlarından biridir."

"Takımı bir arada tutma ve insanları motive etme konusunda çok başarılıdır. Elbette hepimizin gördüğü gibi bazen öfke nöbetleri geçiriyor ama yine de böyle bir takımı, böylesine zor bir durumdan çekip çıkarmak için doğru kişi olduğuna inanıyorum.”

2016 dünya şampiyonu, mevcut durumun çok uzun sürmesi halinde işlerin tüm takım için kolay olmayacağını söyledi.

"Mercedes'te kimsenin ikinci bölümde elenip, iki saniye geride kalmaktan ve zirveden ciddi şekilde uzakta olmaktan hoşlanmadığını garanti edebilirim. Kimse bunu istemez."

"Kazanmaya çok alışmış bir takım için gerçekten çok kötü bir durum. Böyle bir ortamda moral aşılamak ve birbirinizi suçlamamak zordur."

"Bu dalga sizi çok hızlı bir şekilde içine çekebilir."

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