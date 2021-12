Rosberg: "Takımların hakemlerle iletişimi kısıtlanmalı"

Bu yıl, takım patronları veya takım yöneticileri sık sık Michael Masi ile iletişime geçerek, olası incelemeler veya kararlar hakkındaki görüşlerini paylaşıyorlar ya da olası bir cezadan kurtulmaya çalışıyorlar.

Abu Dhabi Grand Prix'sine bir kez daha hakem/yarış direktörü kararları damga vurdu ve yarış içerisinde hem Red Bull hem de Mercedes, hakemlerin aldığı kararları değiştirmeye çalıştı.

Özellikle son bölümde Mercedes, yarışın yeniden başlatılmaması gerektiğini savunurken, Red Bull da tam tersini istiyordu. Bu görüşmelerin çoğu TV yayınında verildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images