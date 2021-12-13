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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Rosberg: "Takımların hakemlerle iletişimi kısıtlanmalı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, son yarışta yaşananların ardından takımların hakemlerle görüşmesine kısıtlama getirmesi gerektiğini belirtti.

Rosberg: "Takımların hakemlerle iletişimi kısıtlanmalı"

Bu yıl, takım patronları veya takım yöneticileri sık sık Michael Masi ile iletişime geçerek, olası incelemeler veya kararlar hakkındaki görüşlerini paylaşıyorlar ya da olası bir cezadan kurtulmaya çalışıyorlar.

Abu Dhabi Grand Prix'sine bir kez daha hakem/yarış direktörü kararları damga vurdu ve yarış içerisinde hem Red Bull hem de Mercedes, hakemlerin aldığı kararları değiştirmeye çalıştı.

Özellikle son bölümde Mercedes, yarışın yeniden başlatılmaması gerektiğini savunurken, Red Bull da tam tersini istiyordu. Bu görüşmelerin çoğu TV yayınında verildi.

2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, yaşananların ardından bu konuya bir el atılması ve takım yönetimiyle, hakemler arasındaki iletişimin kısıtlanması gerektiğini belirtti.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Christian Horner'ın onlara karşı nasıl hitap ettiğini ve nasıl konuştuğunu duydunuz. Onlara, "Hey, sadece bir tura daha ihtiyacımız var' dedi. Bana göre bu, yanlış."

"Bence bu konu, gelecek sezon için kapatılmalı. Kararları veren kişilerle kesinlikle iletişime geçmemeliler."

"Futbolda böyle bir şey göremezsiniz. Bir maç esnasında teknik direktörün, hakemi araması veya onunla konuşması imkansız. Bence bir an önce bu durumdan kurtulmamız lazım."

"Aynı şey, geçiş kurallarına ilişkin tutarsızlıklar için de geçerli. Sürücüler ve taraftarlar için, ikinci bir yoruma izin vermeyen, tek bir yön olmalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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