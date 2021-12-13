Rosberg: "Takımların hakemlerle iletişimi kısıtlanmalı"

2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, yaşananların ardından bu konuya bir el atılması ve takım yönetimiyle, hakemler arasındaki iletişimin kısıtlanması gerektiğini belirtti.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Christian Horner'ın onlara karşı nasıl hitap ettiğini ve nasıl konuştuğunu duydunuz. Onlara, "Hey, sadece bir tura daha ihtiyacımız var' dedi. Bana göre bu, yanlış."

"Bence bu konu, gelecek sezon için kapatılmalı. Kararları veren kişilerle kesinlikle iletişime geçmemeliler."

"Futbolda böyle bir şey göremezsiniz. Bir maç esnasında teknik direktörün, hakemi araması veya onunla konuşması imkansız. Bence bir an önce bu durumdan kurtulmamız lazım."

"Aynı şey, geçiş kurallarına ilişkin tutarsızlıklar için de geçerli. Sürücüler ve taraftarlar için, ikinci bir yoruma izin vermeyen, tek bir yön olmalı." dedi.