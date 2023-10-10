Rosberg: "Stroll'ün aldığı cezalar hakkındaki açıklaması bir mazeret değil"
Nico Rosberg, Katar Grand Prix'sinin ardından Lance Stroll'ün pist limitleri cezalarıyla ilgili söylediklerini 'bir mazeret olarak' görmüyor.
Stroll, Katar Grand Prix'sinde damalı bayrağı on birinci sırada gördü.
Kanadalı pilot, pist limitlerini aştığı için aldığı iki beş saniyelik zaman cezası nedeniyle puan barajının dışında kaldı.
Aston Martin pilotu yarış sonrası medyaya, sıralamada geriye düşmesine oldukça sinirlendiğini açıkladı.
Stroll, "Bu çok saçma."
"Yani, bu sıcaklıklarda her şey bulanıklaşıyor. Son 25-30 tur yüksek hızlı virajlar benim bulanıktı, kan basıncım düşüyordu ve yüksek G kuvvetleri sebebiyle araç içinde baygınlık geçiriyordum."
"Sonra kerbler boyandı çünkü bu yüksek G-kuvvetine sahip virajlarda ve lastiklerin patlamasından endişeleniyorlardı ve pisti daha da daraltmak istediler."
"Yani sadece pistte ne olduğuna dair görsel referansınıza güveniyorsunuz. Gerçekten hiçbir şey göremiyorsunuz çünkü virajlardan geçerken adeta kayboluyorsunuz." dedi.
2016 F1 Dünya Şampiyonu Rosberg, Stroll'ün pist sınırlarını pek çok kez aşmasına ilişkin açıklamasından etkilenmedi ve diğer pilotların pist değişiklikleriyle gayet iyi başa çıktığını belirtti.
Sky F1'e konuşan Rosberg, "Tabii ki yarış onun için pek iyi geçmemiş olabilir ama son 25 turda yüksek hızlı virajlarda neredeyse bayılacağını söylemesi biraz abartı bir ifade."
"Demek istediğim; ona inanıyorum ki bu çılgınca, çok zor bir durum."
"Ancak yine de, diğer tüm pilotlar - ya da birçoğu - yarışı ceza almadan tamamlamayı başardı."
"Bu yüzden bence bunlar bir mazeret değil." dedi.
Stroll'ün aşırı sıcak koşullardan şikâyet ederek aracının direksiyonunda 'neredeyse baygınlık geçirdiğini' açıklamasının ardından Rosberg, sürüş kariyeri boyunca bu tür koşullarda yarışmayı keşfetmek için bir simülatör testine katıldığını açıkladı.
Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort
Fotoğraf: SethVexy
"Ben yarışırken, bir doktorla birlikte bir cihazla test yapmıştık."
"O sıcaklıklarda böyle bir yarışın simülasyonunu yaptık ve bunun kişi sağlığı için bir risk oluşturmadığına karar verildi."
"Elbette pilotlar çok yoruldular ve bu çok zordu. Ancak bunun analiz edilmesi gerekirdi. Yarıştıkları 1 saat 45 dakika içinde yaklaşık üç kilo kaybettiler. Bu da yaklaşık olarak vücut ağırlığınızın %5'ine denk geliyor ve bu da gerçekten çok zor, adeta bir işkence."
"Bu yüzden bu konuyu incelemeleri gerekecek."
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