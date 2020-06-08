Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

Koronavirüs nedeniyle verilen arada Lando Norris, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, George Russell, Alex Albon ve Charles Leclerc gibi isimler çok sayıda sanal yarışa katıldılar.

Carlos Sainz, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly ve Sergio Perez, F1'in sadece bir sanal yarışına katılırken, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo ve Kimi Raikkonen bu yarışlarda yer almadı.

Ancak bu isimlerden Verstappen, farklı platformlarda çeşitli yarışlara katılırken, Hamilton da Gran Turismo'da vakit geçirdiğine dair görüntüler paylaştı.

Eski F1 şampiyonu Nico Rosberg, simülatörde saatlerce vakit geçiren isimlerin, sezon yeniden başladığı vakit ufak da olsa avantajı olacağını düşünüyor.

GPToday'deki haberde Rosberg, “Eğer hâlâ yarışıyor olsaydım, her gün simülatörde olurdum, saatlerce orada vakit geçirirdim. Yeteneklerinizi formda tutma konusunda size yardımcı olacağından eminim."

"Tenis efsanesi Roger Federer'i hayal edin, eğer beş ay boyunca bir tenis kortunda antrenman yapmazsa, geri döndüğü ilk gün hiç de iyi durumda olmaz."

"F1 pilotları için de durum aynı. Simülatörde vakit geçirme bana göre, biraz antrenman yapmak ve seviyeyi yukarıda tutmak için küçük bir fırsat veriyor. Bu sayede durumdan en iyi şekilde faydalanmış olursunuz."

"Neler olacağını görmek ilginç olacak çünkü bazı sürücülerin diğerlerine kıyasla simülatörde daha fazla vakit geçirdiğini görüyoruz. Yarışlar tekrar başladığında avantaja sahip olacaklar mı merak ediyorum. Bunun olacağına bahse girerim. Bence bir avantaja sahip olacaklar." dedi.