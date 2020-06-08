Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"
Ekleyen:
, Editör
8 Haz 2020 08:30

Nico Rosberg, simülatörde çalışan pilotların sezon başladığı zaman avantaja sahip olacağından emin görünüyor.

Koronavirüs nedeniyle verilen arada Lando Norris, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, George Russell, Alex Albon ve Charles Leclerc gibi isimler çok sayıda sanal yarışa katıldılar.

Carlos Sainz, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly ve Sergio Perez, F1'in sadece bir sanal yarışına katılırken, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo ve Kimi Raikkonen bu yarışlarda yer almadı.

Ancak bu isimlerden Verstappen, farklı platformlarda çeşitli yarışlara katılırken, Hamilton da Gran Turismo'da vakit geçirdiğine dair görüntüler paylaştı.

Eski F1 şampiyonu Nico Rosberg, simülatörde saatlerce vakit geçiren isimlerin, sezon yeniden başladığı vakit ufak da olsa avantajı olacağını düşünüyor.

GPToday'deki haberde Rosberg, “Eğer hâlâ yarışıyor olsaydım, her gün simülatörde olurdum, saatlerce orada vakit geçirirdim. Yeteneklerinizi formda tutma konusunda size yardımcı olacağından eminim."

"Tenis efsanesi Roger Federer'i hayal edin, eğer beş ay boyunca bir tenis kortunda antrenman yapmazsa, geri döndüğü ilk gün hiç de iyi durumda olmaz."

"F1 pilotları için de durum aynı. Simülatörde vakit geçirme bana göre, biraz antrenman yapmak ve seviyeyi yukarıda tutmak için küçük bir fırsat veriyor. Bu sayede durumdan en iyi şekilde faydalanmış olursunuz."

"Neler olacağını görmek ilginç olacak çünkü bazı sürücülerin diğerlerine kıyasla simülatörde daha fazla vakit geçirdiğini görüyoruz. Yarışlar tekrar başladığında avantaja sahip olacaklar mı merak ediyorum. Bunun olacağına bahse girerim. Bence bir avantaja sahip olacaklar." dedi.

Sonraki haber
Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

Önceki haber

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

Sonraki haber

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

15dk
2
Formula 1

Szafnauer: "İlk yarışlar 'tuhaf' olacak"

2s
3
Formula 1

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

1s
4
Formula 1

F1 Sanal Grand Prix: Bakü'nün galibi Russell

5
Formula 1

Wolff: "Bahreyn ve Abu Dhabi yarışı kesin gibi"

3s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor
F1

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"
F1

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir
F1

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

Szafnauer: "İlk yarışlar 'tuhaf' olacak"
F1

Szafnauer: "İlk yarışlar 'tuhaf' olacak"

Wolff: "Bahreyn ve Abu Dhabi yarışı kesin gibi"
F1

Wolff: "Bahreyn ve Abu Dhabi yarışı kesin gibi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.