Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

2016 yılında Formula 1'den dünya şampiyonu olarak emekli olduktan sonra Rosberg, elektrikli mobilite ve ekolojik girişimcilik üzerine odaklandı.

Rosberg’in son projesi olan Rosberg Philanthropies, Oxford Üniversitesi, Formula 1 ve Silverstone Pisti ile birlikte motor sporlarında ileri düzeyde araştırmayı hedefliyor.

Bu haftaki yarışta odaklanılacak iki ana alan bulunuyor ve yarış, dört gün boyunca yaklaşık 470.000 ziyaretçi çekecek.

İlk odak alanı, seyirci ulaşımı olacak. Ziyaretçilerin çoğunluğunun arabayla gelmesi beklendiğinden, araştırma projesi ANPR kamera verilerine, hava kalitesi monitörlerine, Avrupa Uzay Ajansı'ndan uydu görüntülerine ve Silverstone bilet uygulamasından alınan verilere erişim sağlayarak gelecekteki etkinlikler için karbon etkisini azaltmaya yönelik önerilerde bulunacak.

Diğer odak alanı ise biyolojik çeşitlilik ve yarışın yeşil alan üzerindeki ekosistemler üzerindeki etkisi olacak ve sonuçlar bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak.

2013 yılında Silverstone'da kazanan Rosberg, Autosport’a verdiği demeçte şunları söyledi: " Büyük miktarda seyircinin katılmasıyla birlikte Britanya Grand Prix'sinde fan seyahatleri büyük bir problem teşkil ediyor. Yaklaşık yarım milyon insan geliyor ve çoğu arabayla geliyor, bu yüzden kesinlikle iyi bir vaka çalışması olacak.”

“Ayrıca Oxford Üniversitesine ve bu proje için sponsor olduğum doktora öğrencilerine yakınlığı nedeniyle ideal bir konumda."

Nico Rosberg, retired world champion and Sky pundit Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Silverstone ile çalışıyoruz çünkü yol kameralarına, hava kalitesi monitörlerine erişime ihtiyacımız var, bu yüzden oradaki verileri kullanacağız.”

“Pistin çevresine erişime ihtiyacımız var çünkü biyolojik çeşitlilik indeksi üzerinde örnek testler yapıyoruz, bu nedenle Silverstone çok destek verdi.

“Yeşil teknoloji ve sürdürülebilirliği motorsporlarıyla bir araya getirmek benim için önemli bir adım. Yarış ve Formula 1 her zaman en büyük tutkum olacak, bu yüzden böyle anlamlı bir projeyle bir yarış pistine geri dönmekten çok mutluyum.”

“Formula 1 ile daha önce böyle bir şey yapılmadı, bu çığır açıcı bir çalışma ve herkes etkinliklerini karbon nötr hale getirme ihtiyacını hissediyor, bu yüzden bu, küresel yarışlar için bir vaka çalışması olarak kullanılabilir.”