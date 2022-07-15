Rosberg: "Schumacher'in en iyi takımlara geçişini konuşmak için erken"

Haberi dinle

Mick Schumacher'in Formula 1'deki ilk sezonundan puansız ayrılması sürpriz değildi çünkü Haas, 2021 yılında aracını neredeyse hiç geliştirmemişti ve bunun sonucu olarak da sezonu geride tamamladılar.

2022 yılında ise Haas, orta gruba geri döndü ve Kevin Magnussen, spora dönüşünde düzenli olarak puan alırken, Schumacher ilk puanlarını almak adına uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Schumacher bazı yarışlarda önemli hatalar yaptı ve aracı birden fazla kez parçaladı. Bu yüzden de sert şekilde eleştirildi.

Ancak Montreal, Silverstone ve Avusturya performansıyla, kendisini gerçek anlamda göstermeye başlamış durumda.

Eurosport.de'ye konuşan 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, şu anda Ferrari bünyesinde yer alan Schumacher'in büyük takımlara geçişini konuşmak için erken olduğunu fakat performansının umut verici göründüğünü belirtti.

Rosberg şöyle dedi: "Mick zor haftalar geçirdi ve şimdi güzel bir çıkış yakaladığı için hepimiz mutluyuz."

"Şimdi eleştiriler azalmaya başlıyor. Bu bize Formula 1'de her şeyin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Bunun öncesinde çok fazla eleştiriye maruz kaldı fakat şu anda gazeteleri açtığımda, onun hakkında hiçbir eleştiri göremiyorum."

"Her şeyin unutulması için sadece bir yarış, sekizincilik ve Büyük Britanya'da Verstappen ile harika bir mücadeleye girişmek yeterli."

"Şu anda iyi gidiyor fakat gelişmek için hâlâ zamana ihtiyacı var. Önceki yarışlar bunu gösterdi."

"Mick, gözünü üst düzey bir takıma dikmeden önce acele etmemeli. Aceleci olmak tamamen gereksiz olur."