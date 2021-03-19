Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"

Nico Rosberg, tıpkı babası Keke gibi Formula 1'de şampiyon olmayı başardı ve ardından emekli olmayı seçti.

Şimdi F1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick, Formula 1'e adım atıyor ve üzerinde çok fazla baskı olacağı düşünülüyor.

Büyük bir soyadla yarışma konusundaki deneyimlerini anlatan Rosberg, Sport1'e şöyle dedi: "Bir yarış pilotunun oğlu olmak kolay değil ve bu, Mick için on kat daha zor olacak. Çünkü Michael çok yakın bir dönemde Formula 1'deydi ve çok başarılı bir kariyere sahipti."

Roberg, 21 yaşındaki Haas pilotuna olan basın ilgisinin, diğer pilotlara kıyasla çok daha yüksek olacağı görüşünde.

Şu anda Alman basını, Schumacher'in özel hayatına ilgi gösteriyor ve Schumacher'in eski bir yarış pilotunun kızı olan Norveçli Justine Huysman ile beraber olduğunu iddia ediyorlar.

İkili, Bahreyn padokunda beraber görüldü ve o anlara dair kareler paylaşıldı. Hatta Schumacher ailesinin danışmanı Sabine Kehm de Huysman ile bolca vakit geçirdi.

Rosberg, "Mick'e olan ilgi, ilk başta Lewis Hamilton'a kıyasla çok daha büyük olacak. Umarım Mick bununla baş edebilir ve işine konsantre olabilir. Aksi takdirde eğlenceli bulduğu pek çok şey ortadan kalkabilir."

"Onun zamana ve sabra ihtiyacı var. İlk yarışımı kazanmak yedi yılımı, şampiyonluk kazanmak 11 yılımı aldı. Eğer bu yıl Mick'i değerlendirecekseniz, bunu aklınızda tutmalısınız." deid.