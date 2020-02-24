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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"

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Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"
Ekleyen:
, Editör
24 Şub 2020 17:29

Nico Rosberg, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'den övgüyle bahsetti ancak Lewis Hamilton'ın, efsane sürücünün rekorlarını egale edeceğini de kabul etti.

Nico Rosberg, 2010-12 yılları arasında Mercedes'te Michael Schumacher'in takım arkadaşı olmuştu.

Rosberg, üç yılın üçünde de efsane pilotu geride bırakmıştı. Ancak her fırsatta Schumacher'den çok şey öğrendiğini söylüyordu.

AutoHebdo'ya konuşan Rosberg, "Michael Schumacher tam bir savaşçı! Başka kimsede göremediğim bir pilotluk ve spor tutkusu vardı. Michael, yedinci şampiyonluğunu kazandıktan sonraki gün tekrar fabrikaya gelen, bir sonraki gün de çalışmaya devam etmek için direksiyon başına geçen bir adam."

"Sizce bunu kim yapabilir? Ondan başka bunu yapacak birisi yok. Böyle bir insan daha tanımıyorum."

"Mesela Lewis'e bakarsak, elbette onu anlıyorum ama Abu Dhabi Grand Prix'sinden sonraki gün gevşemek için Los Angeles'a veya başka bir yere uçtu. Bu çok normal olabilir. Ama diğer tarafta Michael hep tutkusundan güç aldı. Takımla çalışma şekli beni çok etkiledi."

"Takım arkadaşını yenmek için en iyi yolu bulmaya çalışırdı. Ancak onun için bu çok fazla çaba gerektirmiyordu çünkü bunu kendi başına yapıyordu."

"Şimdi Lewis rakamsal olarak onu yakaladı ve bu inanılmaz. Ama Verstappen gibi bir rakip varken Lewis için hiç de kolay olmayacak. Max çok güçlü bir pilot. Sporumuza hakim olacak bir sonraki kişi o. Formula 1'in yeni yüzü olacak ve gelecekteki saltanatı için her şey hazır. Lewis yedinci şampiyonluğunu kazansa bile, bu sezon bir dönüm noktası olacak çünkü şu anda nesiller arası bir değişim var."

"Schumacher'in Senna'dan bunu nasıl devraldığını gördük. Sonra Alonso, Schumacher'den devraldı. Hamilton da Alonso'nun önüne geçti. Şimdi Verstappen'in Hamilton'ın yerini aldığını görüyoruz. Bu hayatın doğal seyri. Aslında gelecek zaten gelmiş durumda."

"Leclerc'e bakın, Vettel'i gölgede bırakmaya çalışıyor. Sebastian son iki yılda zorlu bir ilk yarıdan sonra mücadeleye geri dönmek için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı. Leclerc gibi güçlü bir takım arkadaşına karşı uzun süre dayanabileceğini sanmıyorum. Sebastian bunun için çabalayacak ama onunla baş edebileceğinden şüpheliyim."

"Leclerc inanılmaz bir performans sergiliyor. Dünya şampiyonu olacağına eminim. Verstappen ve Leclerc arasındaki düello, önümüzdeki on yılın ana konusu olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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