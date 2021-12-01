Rosberg, şampiyonluk savaşında Hamilton'ı favori görüyor

Formula 1'de 2016'dan sonra ilk kez şampiyon son yarışta belli olacak gibi görünüyor. Son olarak 2016 yılında Nico Rosberg ve Lewis Hamilton, son yarışın son turuna kadar mücadele etmiş, kazanan taraf Rosberg olmuştu.

İki farklı takımda yarışan pilotların son yarışa kadar birbirleriyle şampiyonluk için savaştığı son yıl ise 2012 olmuştu.

Şu anda Max Verstappen, bitime iki yarış kala Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde yer alıyor ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde şampiyon son yarışta belli olacak.

Şu anda Verstappen, puan olarak önde olsa da Hamilton, Sao Paulo ve Katar Grand Prix'lerinde iki baskın zafer almasının ardından, rüzgarı arkasına almış durumda.

Bundan ötürü Rosberg, Abu Dhabi'de şampiyonluğa ulaşacak ismin Hamilton olacağını düşünüyor.

Rosberg şöyle konuştu: "Bu, inanılmaz yakın bir mücadele. Duygusal açıdan, Lewis'i favori olarak görüyorum. Çok büyük bir tecrübesi var. Yine de şampiyonluk mücadelesi tamamen açık durumda."

"Max zihinsel anlamda çok güçlü görünüyor. Böyle bir mücadelede zihin çok önemlidir ve Max için durum hiç kolay değil. Daha önce de söylediğim gibi, ilk kez böyle bir durum içerisinde."

"Tüm zamanların en başarılı Formula 1 sürücüsüne karşı yarışıyor ve bu yüzden şimdiden takdiri hak ediyor."

Sonrasında Hamilton'ı yenmek için ne yapılması gerektiği sorulduğunda Rosberg şöyle yanıt verdi: "Lewis'in, biraz motivasyon kaybettiği ve zihinsel anlamda zorlandığı dönemlerden faydalanmalısınız. O zaman tamamen zorlamalısınız. O anlarda mümkün olan en yüksek puanı almanız gerekiyor çünkü Lewis'i asla yabana atamazsınız. O, her seferinde geri dönmeyi başarır."

Bu mücadelelere baktığında, 2016'da savaşın zorluğunu ne sıklıkla hatırladığı sorusuna Rosberg, "Çok sık! Ne zaman Lewis'in kazandığını görsem, onu yenmenin benim için neden bu kadar kolay olmadığını anlamaya başlıyorum." yanıtını verdi.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images