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Rosberg: "Şampiyonluk mücadelesi verirken arkadaşlıklar yürümüyor"

2016 Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, çocukluk arkadaşı Lewis Hamilton ile aralarının bir günde bozulmadığını, bunun şampiyonluk mücadelesi yoğunlaştıkça kendiliğinden gelişen bir şey olduğunu söyledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Rosberg: "Şampiyonluk mücadelesi verirken arkadaşlıklar yürümüyor"
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İki çocukluk arkadaşı, Hamilton'ın 2013 sezonunun başında Mercedes'e katılmasıyla birlikte takım arkadaşı olmuş, 2014'ten itibaren Mercedes'in Formula 1'i domine etmeye başlamasıyla birlikte arka arkaya üç sezon boyunca şampiyonluk için savaşmışlardı.

Bu üç sene boyunca birçok kez pistte karşı karşıya gelen ikili, 2016 İspanya GP'sinin startında her ikisinin de yarış dışı kalmasına sebep olan kaza gibi unutulmaz anlar yaşamış ve aralarındaki ilişki her geçen yarış daha da kötüleşmişti.

Rosberg, 2016 Abu Dhabi GP'sinde şampiyonluğa ulaşmasının ardından emekliye ayrıldı, ancak Hamilton ile araları bir daha eskisi kadar iyi olmadı.

Eurosport.de'ye konuşan Rosberg, Hamilton ile arkadaşlığının ne zaman bozulmaya başladığı sorulduğunda, "Bu daha önceden gelen bir şey değil, Dünya Şampiyonası için savaşırken oldu."

"Maalesef bu işler böyle, her yarışta başarılı olmak için mücadele ederken veya şampiyonluk savaşı verirken arkadaşlıklar daha fazla yürümüyor." dedi.

Belirli bir anın ikisi arasındaki şeyleri değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Rosberg, "Hayır, bu yarıştan yarışa biriken bir şeydi. Şampiyon olmak istiyorsanız, 'barış, neşe, pankek' oynayamazsınız."

“Kazanmak için sınırları test etmeli ve gri alanlara girmelisiniz. Özellikle iki pilot da bu kadar yüksek seviyedeyken. Zamanla sürekli bu alanlarda dolaşmaya başlıyorsunuz."

"Hiçbir şeyden pişman değilim. Sansasyonel zamanlardı ve çok büyük bir mücadelenin içindeydik. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an daha nötr bir ilişkiye sahibiz -ki bu sorun değil. İşin komik yanı, Extreme E'de yine birbirimizle savaşıyoruz.” dedi

Nico Rosberg, Mercedes W04, Lewis Hamilton, Mercedes W04

Nico Rosberg, Mercedes W04, Lewis Hamilton, Mercedes W04

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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