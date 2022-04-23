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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Rosberg: "Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı var"

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Carlos Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Rosberg: "Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı var"
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Carlos Sainz bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda istediği sonuçları almakta zorlandı ve bir dizi olaya karıştı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Leclerc'in tempo olarak gerisinde kalan Sainz, Avustralya'da kendi hatasıyla yarış dışı kaldı.

Imola'ya büyük umutlarla gelse de, sıralama turlarında yaptığı hata sonrası aracını bariyerlere çarptı ve 10. oldu.

Sainz şu anda takım arkadaşı Leclerc'in 38 puan gerisinde yer alıyor ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu fark daha da açılacak.

 Sky Sport'a konuşan 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sainz'ın yaşadığı sorunun psikolojik olduğuna inanıyor.

Rosberg "Belki de üzerindeki baskı çok fazlaydı."

"Psikolojik anlamda yarışlar ve şampiyonluk kazanmanıza izin veren bir Ferrari'nin direksiyonunda olmaktan daha  zor bir görev yoktur."

"Carlos şu anda son derece formda ve inanılmaz derecede iyi performans gösteren Leclerc ile bu duruma uyum sağlamakta zorlanıyor."

"Sainz'in sorunlarıyla ilgilenmesi, gelecek için kendisine bir çözüm bulması gerekiyor."

"Sezon başındaki performansı korkunçtu, Imola'da meydana gelen kaza, bu zincirin bir başka halkasıydı." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, spins out on Q2

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, spins out on Q2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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