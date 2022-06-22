Rosberg: "Sainz, dünya şampiyonu olabilecek yeteneğe sahip değil"

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Sainz, Kanada Grand Prix'sinde Max Verstappen'i kovalarken bir yarış galibiyeti almaya hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Ferrari pilotu, yarışı ikinci bitirdi ve böylelikle, şimdiye kadar yarış galibiyeti olmadan en fazla podyum elde eden üçüncü pilot oldu.

Sainz, hâlâ ilk galibiyetini kovalıyor ve bir gün dünya şampiyonu olmayı umuyor.

2016 dünya şampiyonu Rosberg ise bunun bir hayal olarak kalacağını düşünüyor.

Rosberg, "Sainz, Ferrari'de iyi ve düzgün bir pilot olabilir fakat şu anda dünya şampiyonu olacak yeteneğe sahip değil."

"Çünkü performans açısından Charles Leclerc bu yıl her yarışta onu yendi."

"Yani Leclerc ile aynı seviyede olmak için hâlâ oldukça gelişmesi gerekiyor."

"Bu, geçen yıldan sonra şaşırtıcı oldu ama araç tamamen farklı. Yani belki de alışması daha fazla zaman alıyordur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, Kanada GP'de sezonun en iyi yarışını geçirdi ve son 15 tur liderlik için Verstappen'i kovaladı.

Verstappen, Sainz'ın güvenlik aracı periyodunda pite gelip beş tur daha taze lastiklere sahip olmasına rağmen, sezonun altıncı galibiyetini aldı.

Rosberg, "Max, son birkaç yarıştır çok etkileyici sürüyor."

"Kendinden çok emin ve etkileyici bir seviyede sürüyor."

"Sıralamada, zorlu koşullarda mükemmel sürdü ve Sainz'ın yarıştaki baskısı da hafife alınmamalı."

"Aracın içinde korkunç hissedersiniz. Her şeyi mükemmel yapıyorsunuz ama güvenlik aracı yüzünden bir anda arkanıza Ferrari geliyor ve üç DRS bölgesinde size baskı yapmaya başlıyor."

"Eğer en ufak bir hata yaparsanız sizi geçer ama Max mükemmel yönetti." dedi.

Verstappen, pilotlar şampiyonasında Sergio Perez'den 46, Leclerc'ten ise 49 puan önde lider. Sainz ise 73 puan geride beşinci sırada.