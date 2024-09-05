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Rosberg: "Russell'ın Mercedes'teki geleceği 'garanti' değil"

Nico Rosberg'e göre George Russell, Mercedes'teki koltuğu için endişelenmeli.

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, George Russell'ın Mercedes'teki geleceğinin garanti olmadığına inanıyor.

Rosberg'e göre takım patronu Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli'ye odaklanmış durumda ve 2026 için Max Verstappen'i takıma getirmek istiyor.

Rosberg bu konuda şöyle diyor: "George'un geleceği garanti değil çünkü Toto hâlâ Max'i almak istiyor."

"George 2026 sezonundan önce tekrar deneyecek - pes etmek onun karakterinde yok."

"Eğer Max uygun olursa, ki bence bu mümkün, o zaman gelecek yıl George ve Kimi arasında ikinci aracın kokpiti için bir mücadele göreceğiz."

"George'un işi kolay olmayacak çünkü kaybedecek çok şeyi var. Takımın lideri olmak zorunda, çünkü Kimi sadece 18 yaşında, ilk kez yarışıyor ve ilk kez bu kadar ciddi bir baskı altında hareket ediyor."

"George için çok zor bir durum olacak."

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