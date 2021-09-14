Rosberg: "Russell'ın Hamilton'a karşı kaybedebileceği hiçbir şey yok"

George Russell, gelecek yıl Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacağını için oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya olacak.

Hamilton, geride kalan yıllarda baskın olan isimdi ve son yedi yılda altı şampiyonluk kazanarak tarihe geçti.

Russell ise, geride kalan üç yılı Williams'ta Robert Kubica ve Nicholas Latifi'nin takım arkadaşı olarak geçirdi. Bu iki ismi, tüm sıralama turlarında mağlup etti ve bu yıl Williams'la kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Russell'ın Mercedes'e geçişini Sky'a değerlendiren Rosberg, "Russell için pozitif olan şey kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığı ve sadece kazanabilecek çok şeyi olduğu bir durum içerisinde olması çünkü zaten tüm zamanların en iyisine karşı yarışacak."

"Kimse ondan Lewis'i parçalamasını beklemiyor fakat başarabilirse o zaman tüm zamanların en büyük kahramanı olarak lanse edilecek."

"Lewis için durumu bu denli zorlaştıran şey bu. Çünkü hiçbir şey kazanmamış bu genç isimle yarışacak ve bu yüzden Lewis kaybeden taraf olabilir."

"O en iyisi ve bu genç ismin onu yenmeye başladığını bir hayal etsenize... Bu gerçekten çok rahatsız edici bir şey." dedi.

Rosberg, Russell'ın Hamilton'la mücadelesinde nasıl davranacağını merak ediyor ve doğru hamleyi yapmanın kendisi için kritik önem taşıdığını düşünüyor.

Alman pilot, "George için zorluklardan biri de ilk kez tekerlek tekerleğe savaşacak olması. O teslim olan tarafta mı yoksa zorlayan tarafta mı olacak?" "Bu çok zor bir durum çünkü zorlamayı seçerse ve tamamen kendi hatası olan bir temas yaşanırsa, bu Mercedes kariyeri için baya kötü bir başlangıç olur." "Fakat zorlarsa ve onun suçu değil de daha çok Lewis'in hatasıysa bu, Lewis'i sakinleştirip, kendi özgüvenini artırma konusunda büyük bir adım olur. Yani yönetilmesi çok zor bir durum." "Orada çok ince bir çizgi var. Valtteri beş yıl boyunca çok muhafazakar davrandı, bu yüzden de durumu biraz yanlış kavradı." dedi.

George Russell, Williams Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images