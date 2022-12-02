Rosberg: "Russell'ın 2023'te kendisini yeniden kanıtlaması gerekecek"
Nico Rosberg, George Russell'ın işinin gelecek yıl daha da zor olabileceği görüşünde.
George Russell, bu yıl Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı oldu ve kariyerinin ilk zaferini de Brezilya'da elde etti.
Yıl boyunca istikrarlı şekilde ilk beşe giren Russell, sezonu yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın önünde noktaladı.
Saf performanslar göz önüne alındığında özellikle yarış temposu anlamında Russell'ın henüz Hamilton seviyesinde olmadığına dair görüşler var.
Ayrıca Mercedes'in bu yıl pek çok sorun yaşadığı ve bunun da ikilinin çalışma stilini etkilediği biliniyor.
Nico Rosberg, tam da bundan ötürü gelecek yıl Russell'ı farklı bir mücadele beklediğini düşünüyor.
Rosberg, "Gelecek yılki araç, Mercedes pilotlarının sezonun başından itibaren podyum ve galibiyet için mücadele etmesine izin verirse, durum tamamen farklı olacaktır."
"Her halükarda aracın sorunlu olduğu, ayarlarla nasıl çalışacaklarını bilmedikleri ve tüm seçenekleri denemek zorunda kaldıkları bu yıldan çok farklı bir sezon olacağını düşünüyorum."
"George'un 2023'te Lewis'i yenebileceğini yeniden kanıtlaması gerekiyor ve bunu yapması çok zor olacak." dedi.
Russell, Rosberg ve Jenson Button ile birlikte, şimdiye kadar puan anlamında Hamilton'ı geçebilen üç takım arkadaşından birisi oldu.
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