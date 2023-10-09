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Formula 1 / Katar GP Haberler

Rosberg: "Russell olayında hatalı olan taraf %100 Hamilton"

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Katar Grand Prix'sinin başlangıcında George Russell ile yaşadığı temasta Lewis Hamilton'ın suçlu olduğuna inanıyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ends up in the gravel on the opening lap after contact with George Russell, Mercedes F1 W14

Pazar günü gerçekleştirilen yarışta George Russell'a kıyasla daha iyi bir start alan ve ilk virajda takım arkadaşının yanına gelen Lewis Hamilton, yaşanan temas sonrası yarışa veda etti.

Hamilton yarıştan sonra yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlendi ve hatanın %100 kendinde olduğunu belirtti.

Daha önce İngiliz pilotla eski takım arkadaşı Nico Rosberg arasında çeşitli temaslar yaşanmıştı.

Bundan ötürü gözler şimdilerde yorumculuk yapan Rosberg'e çevrildi ve kendisine olay hakkında ne düşündüğü soruldu.

Rosberg Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, "Lewis'in yumuşak lastikleri vardı, bu yüzden dışarıdan gitmeye çalıştı."

"Fakat ilk viraja üç kişi girdiler ve orada hata %100 Lewis'indi."

"Bu hafif bir yanlış değerlendirme, yani büyük bir şey değil. Fakat bu küçük yanlış değerlendirme, orada George'a yeterince alan bırakmadı."

"Bu yüzden tüm suç Lewis'e aitti."

"Aslında bunu zaten kabul etti ve olayın sorumluluğunu üstlendi." dedi.

 

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