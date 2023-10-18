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Rosberg: "Russell 'iyi adam' olamaz"

Nico Rosberg, George Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ile mücadele ederken "iyi adam olamayacağını" söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG

Nico Rosberg, George Russell'a takım arkadaşı Lewis Hamilton'a karşı üstünlüğü ele geçirmek için nasıl davranması gerektiği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

2016 dünya şampiyonu, Russell'ın Mercedes'in lideri olmak istiyorsa sadece Hamilton'a değil takıma da sürekli baskı yapması gerektiğini belirtti.

Rosberg, Sky Sport'a verdiği demeçte, "Takımdaki atmosfer giderek ısınıyor."

"Pist üstünde karşı karşıya geldikleri Suzuka'da birbirlerini pist dışına iterek zaten sınırı aştılar."

"George için çok zor bir durum. Maalesef, bu tür bir durumda iyi insan olamazsınız, aynı zamanda içten içe o baskıyı sürdürmek de gerekiyor."

"Takım için hayatı zorlaştırmak zorunda, aksi takdirde takım her zaman sorunları çözmek için en kolay yolu seçecektir."

"Bu çok rahatsız edici çünkü George'un baskı yapması gerekiyor, ki bunu radyodan da yapıyor, 'Bak yine yaptı' gibi şeyler söylediğini duyuyorsunuz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"George Katar'daki temasın ardından suçu Lewis'in üstlenmesiyle bir zafer elde etmiş oldu."

"Bu çok nadir görülen bir durum, dolayısıyla büyük bir kazançtı. Benim zamanımda Lewis hiçbir zaman %100 hatalı olmazdı, bu yüzden hiçbir zaman [hatasını] kabul etmek zorunda kalmadı."

"Bir şeyin yüzde 100 Lewis'in hatası olması çok nadir görülen bir şeydir."

"Orada ilginç bir mücadele var ve çeşitli dinamikler ortaya çıkıyor." dedi.

Sonrasında şunları ekledi: "Katar'da pistte Toto Wolff'un olmaması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Toto bu durumu çözebilecek kadar otorite ve saygı sahibi tek kişi. Bu süreci çözecek kişi de o."

"Başka hiç kimse Lewis ve George'u aynı masaya oturtup neler olduğunu tartışamaz. Bence pistlere dönmek çok iyi olacak."

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